Duel: Přenosný přehrávač Sony NW-A306 versus USB-C dongle HiBy FC6

Zvuk: 6/10

Walkman cílí při připojení přes drát spíše na technickou kvalitu než na zábavnější podání hudby, to se týká výraznějších basů, jež dominují hudební scéně. Tento přehrávač je tedy optimální, pokud dojíždíte do školy nebo do práce a chcete si po cestě odpočinout a nabrat zpět ztracenou energii. Sony má výhodu v podobě bezdrátového přenosu hudby do sluchátek, podporuje všechny důležité kvalitní kodeky a zvládá to výborně. Výhoda se nejvíce projeví v případě, kdy kombinujete poslech na drátových i bezdrátových sluchátkách. Mimo to zvládne fungovat jako externí zvuková karta k počítači.

Výkon a výstup: 6/10

Ve Walkmanu se nedá zapnout vysoký zisk, což se podepisuje na celkově nižším výkonu. Přehrávač bez problému zvládne běžná 32Ω sluchátka s dynamickým měničem i méně náročná sluchátka s magnetoplanárními měniči. Ovšem náročnější sluchátka na výkon budou problém a také bych tento DAP nedoporučil těm, kdo rádi poslouchají hudbu velmi nahlas. Větším nedostatkem je absence symetrického konektoru jack 4,4 mm nebo 2,5 mm, který by nejenže poskytl vyšší výkon, ale umožnil by připojení sluchátek bez výměny kabelu, pokud je běžně používáte se symetrickým vstupem.

Ovládání a konstrukce: 9/10

Při vytvořených playlistech je ovládání velmi jednoduché, protože na vše si vystačíte s bočními tlačítky, která lze velmi dobře rozlišit jen po hmatu. Pokud jste zvyklí více používat obrazovku, ta má jen 3,6" a pro procházení alb a vytváření playlistů je méně pohodlná. Konstrukce je povedená, zařízení je díky malé obrazovce velmi kompaktní, rámečky jsou kovové, byť záda jen plastová.

Použití v praxi: 5/10

Sony má výhodu, že vám stačí jedno zařízení na streamování hudby do drátových i bezdrátových sluchátek a neplýtváte daty nebo úložištěm v mobilu. Taky toto jediné zařízení kompletně ovládá přehrávanou hudbu. Nevýhodou je, že baterie umožní spíše jednodenní poslech. Při pravidelném poslechu nad pět hodin už kapacita baterie nemusí stačit, protože v mezidobí se samovolně vybije a druhý den nezvládne celý. Vypínat přehrávač je řešením, ale zapínání je zdlouhavé. I pravidelné nabíjení je spíše noční záležitost, protože do plna to trvá přes tři hodiny.

Celkové hodnocení: 6,5