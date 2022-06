Duel herních služeb: PlayStation Plus Premium vs. Xbox Game Pass Ultimate

Sony PlayStation Plus Premium

Nová služba od Sony budí trochu rozpaky, nabídka her je sice široká, ale chybí novější tituly. Stejně tak Sony ignoruje mobilní telefon a tablety. Skvělé je, že máte přístup ke starým peckám.

Dostupné hry: 7/10

Nově spuštěná služba láká na 400 titulů z éry PlayStation 4 a 5, přičemž pro majitele novější generace bude nabídka ještě bohatší, protože hry z PS4 na nové konzoli jedou, obráceně to nefunguje. I přesto je dostatečně široká. Sony přitom zvolilo zcela jiný přístup než Microsoft. Exkluzivity z vlastních studií se sem nedostávají v den vydání, Sony si je nechává na prodej. Po nějaké době se do předplatného asi dostanou, ale firma mnohokrát deklarovala, že nechce jít stejnou cestou jako Game Pass. V současnosti zde najdete asi čtyři desítky PS4 a PS5 her od Sony a asi dvacet her od třetích stran, dále pak hromadu starších her na PS1, PS2 a PSP, které můžete hrát lokálně.

Některé hry jsou jen lehce vylepšené originály (mají třeba jiné menu, vyšší framerate apod.), další jsou přímo remastery. Jsou zde i hry pro PS3, ty ale nemohou běžet nativně na konzoli, fungují jen z cloudu. Vzhledem k tomu, že je služba horkou novinkou, lze předpokládat, že se nabídka může ještě zásadně proměnit. Stále platí, že dostanete dvě hry měsíčně, které vám zůstanou, pokud platíte alespoň základní PlayStation Plus Essential.