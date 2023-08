Duel grafik z dostupnější nová generace. MSI RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC versus Asus Dual RTX 4060 OC Ed. 8GB

GeForce RTX 4060 sází na méně náročné hráče, kteří preferují levnější, efektivnější a úspornější řešení.

Nová RTX 4060 využívá nejmenší čip AD107 s plochou 146 mm². Oproti RTX 4060 Ti s AD106 o ploše 190 mm² má většinu parametrů zhruba o třetinu až čtvrtinu horší a dělí je i nezanedbatelný výkonnostní odstup. Proti starší 12GB RTX 3060 nabízí novinka zajímavý nárůst výkonu kolem 16 %, vyšší efektivitu, rychlejší ray tracing, a navíc i podporu generování snímků DLSS 3.

Významným krokem zpět je bohužel snížení kapacity pamětí ze 12 na 8 GB. Zatímco u 12GB RTX 3060 s pamětmi GDDR6 na 15 Gb/s na 192b sběrnici dosahovala paměťová propustnost 360 GB/s, u RTX 4060 je to pouze 272 GB/s kvůli 128b sběrnici s GDDR6 o rychlosti 17 Gb/s. Zúžení sběrnice však kompenzuje vyrovnávací paměť L2 s osminásobně vyšší kapacitou 24 MB. Díky ní může grafický čip ve výrazně rychlejší vyrovnávací paměti najít i informace, pro něž už by GeForce minulé generace musely sahat do pomalejší paměti GDDR6. Pokud se však podaří požadavek čipu uspokojit z vyrovnávací paměti L2, provoz na sběrnici klesá, prospívá to výkonu a s tím i efektivitě čipu.

Nvidia uvádí, že efektivní propustnost sběrnice RTX 4060 dosahuje až 453 GB/s, což je údaj srovnatelný s hodnotou, jíž by musela propustnost starších GeForce dosahovat, aby v mnoha typech zátěže nabízely odpovídající výkon. Vždy však záleží i na tom, jaké procento požadavků se zrovna podaří z vyrovnávací paměti L2 uspokojit. A oproti RTX 3060 je ještě snížený počet linek PCIe 4.0 ze šestnácti na osm.