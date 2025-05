Duel grafik s čipy od Intelu. ASRock B570 Challenger vs. ASRock B580 Steel Legend

Za zapůjčení karet děkujeme e-shopu Alza.cz.

ASRock Arc B570 Challenger 10GB OC

Plusy 10 GB VRAM Minusy Pády her Vysoká cena 4,4

Rasterizace: 3/10

Výkon zde budeme srovnávat zejména s grafikou AMD Radeon RX 7600 s 8 GB VRAM, protože se Radeon výkonově i cenově pohybuje okolo grafik s čipy od Intelu. Herní výkon se dokonce přelívá na jednu nebo druhou stranu podle konkrétní testované hry, nezáleží přitom ani na rozlišení. Dalo by se očekávat, že Arc B570 bude mít nějakou výhodu na vyšším rozlišení díky 10 GB VRAM, ale to se říct nedá. Výkony v rasterizaci jsou podobné jako u AMD, ale nepřesvědčivé. To platí zejména pro poměr ceny a výkonu, který není lepší než u AMD, což by u grafik Intel Arc bylo potřeba.

Ray tracing: 3/10

U ray tracingu bych velmi rád napsal, že je Intel rychlejší než zmíněný model minulé generace od AMD. K takovému výroku byste našli hned dvě výtky: tou první jsou pády her, kdy Cyberpunk 2077 při benchmarkování vždy spadl, druhou výtkou je podezřelý úbytek výkonu ve Forze Horizon 5, který platil i pro vyšší model. Na druhou stranu, pokud vše fungovalo, grafika Intel Arc B570 je podobně rychlá jako konkurenční RX 7600 nebo rychlejší.