DuckDuckGo otevírá svou e-mailovou službu. Odstraní ze zpráv sledovací prvky a ochrání soukromí

Provozovatel internetového vyhledávače DuckDuckGo rozšiřuje svou nabídku o „Email Protection“ („ochrana e-mailů“). Bezplatná služba byla poprvé spuštěna v červenci 2021 jako uzavřená beta verze, a přestože je stále v testovací fázi, nastal čas zpřístupnit ji široké veřejnosti.

Email Protection je služba pro přesměrování e-mailů, která odstraňuje různé typy skrytých sledovacích prvků a umožňuje vytvářet neomezené množství jedinečných soukromých e-mailových adres bez nutnosti měnit poskytovatele e-mailové schránky nebo aplikace.

Ochrana proti šmírování

Vývojáři současně s otevřením testovací verze oznámili i několik dalších vylepšení. Přidali ochranu před sledováním odkazů, která pomáhá zabránit jednoznačné identifikaci uživatele při klepnutí na odkaz ve zprávě, chytřejší šifrování, jež pomáhá s nešifrovanými e-mailovými odkazy, a možnost odpovídat na e-maily přímo z adresy @duck.com.

Registrace je snadná: v mobilní aplikaci DuckDuckGo (pro iOS i Android) proveďte aktualizaci na nejnovější verzi a poté otevřete Nastavení a vyberte možnost Ochrana e-mailu. Na počítači přejděte na stránku duckduckgo.com/email, přičemž bude nutné nainstalovat si rozšíření prohlížeče DuckDuckGo (pro Firefox, Chrome, Edge a Brave) nebo DuckDuckGo pro Mac.

„Existuje mnoho způsobů, jak mohou firmy využívat váš e-mail ke sledování, cílit na vás reklamy a ovlivňovat to, co vidíte online. Mohou dokonce sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami – to vše bez vašeho vědomí.“ varuje DuckDuckGo na webu Spread Privacy.

Firmy totiž vkládají do obrázků a odkazů v e-mailových zprávách sledovací prvky, které jim umožňují shromažďovat různé informace – například kdy jste zprávu otevřeli, kde jste se nacházeli a jaké zařízení jste v tu chvíli používali. V rámci beta testování se ukázalo, že přibližně 85 % e-mailů obsahovalo skryté sledovací prvky.

Jak to tedy funguje?

DuckDuckGo Email Protection odstraňuje různé typy skrytých sledovacích prvků. Ochranu e-mailu můžete používat se svým současným poskytovatelem e-mailové schránky i aplikací – nemusíte tak řešit export a import kontaktů ani žonglovat s více účty. Vše funguje na pozadí a e-maily ve vaší schránce budou prosté jakéhokoli kódu, jež by vás mohl identifikovat.

Po přihlášení ke službě dostanete možnost založit si adresu na doméně @duck.com. Všechny zprávy zaslané na tuto adresu pak budou nejprve očištěny od sledovacích prvků a následně přeposlány do vaší primární schránky. Kromě permanentní osobní adresy lze zakládat i jednorázové schránky pro různé weby. To je užitečné, neboť používání jedinečného e-mailu výrazně ztěžuje firmám sledování.

Provozovatel se zaručuje, že stejně, jako při používání jeho dalších služeb, nemíní žádným způsobem sledovat své uživatele. E-maily doručené na adresu @duck.com budou okamžitě přeposílány, hned poté smazány a nikdy nebudou nikam ukládány.