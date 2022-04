DuckDuckGo má vlastní prohlížeč i pro počítače. Je rychlý a zamete s cookie lištami

Jak slíbil, tak i plní. Vyhledávač DuckDuckGo vydal první testovací verzi nového desktopového webového prohlížeče. Zatím je k dispozici jen pro macOS, ale časem dorazí i na Windows a možná také na Linux. Přístup je zatím jen na pozvánky, o ty lze zažádat prostřednictvím již vydaných prohlížečů pro Android a iOS. V jejich nastavení je tlačítko, kterým se zapíšete na čekací listinu. Skrz oznámení pak dostanete pozvánku.

DuckDuckGo podobně jako u svého vyhledávače a jiných nabízených služeb slibuje maximální ochranu soukromí. Nechybí integrovaný blokátor sledovacích prvků, vynucené používání HTTPS ani možnost jedním kliknutím smazat všechna data, která si web do počítače uložil.

Prohlížeč vás navíc může automaticky zbavovat otravných cookie lišt. Úspěšnost je prý padesátiprocentní, ale postupně se bude detektor vyskakovacích lišt a jejich odstraňování zlepšovat.

Co je překvapivé, byť jsme to věděli už dopředu, DuckDuckGo není další odnoží Chromia nebo Firefoxu. Využije systémové jádro, tudíž základ Safari (na macOS) či Edge (ve Windows). Autoři vytvořili od píky vlastní aplikaci, které určují vzhled a funkce, avšak pro vykreslení stránek si zavolají příslušné API. To by mělo znamenat dokonalou kompatibilitu i lepší nakládání se systémovými prostředky. První beta pro Mac je prý rychlejší než Chrome a spotřebuje o dvě třetiny méně paměti.

Protože jde o první verzi prohlížeče, navíc jen betu, je i funkčně omezená. Zatím zcela chybí podpora rozšíření. DuckDuckGo to dle slov tvůrcům kompenzuje tím, že funkcionalitu nejpoužívanějších doplňků má v sobě. Kromě blokování prvků má na mysli i správce hesel, který umí zkopírovat databázi z jiných prohlížečů, ale také LastPassu či 1Passwordu. Zatím také chybí synchronizace nastavení a dat, ale na tom už tvůrci pracují. V budoucnu vyjdou také zdrojové kódy, aby si prohlížeč mohl zkontrolovat a zkompilovat každý sám.

DuckDuckGo tvrdí, že jeho mobilní prohlížeč má na kontě již 150 milionů stažení. Početnou základnu teď chce zužitkovat i na desktopu. Nebude to ale mít jednoduché, protože jím propagovanou ochranu soukromí už slibují také Firefox, Vivaldi nebo Brave.