DualSense se nehodí jen k PS5, ale také PC. Začal jej podporovat Steam

Nový ovladač k PlayStationu 5 je možné pomocí USB i Bluetooth připojit k PC a Windows 10 jej automaticky rozpozná. Podporu už hlásí také Valve, DualSense tak bude dostupný přes rozhraní Steam Input ve všech hrách s podporou gamepadů, případně s emulací i tam, kde se myslelo jen na klávesnici a myš.

Steam nyní podporuje přes 200 různých ovladačů a jejich specifických tlačítek. U gamepadu DualSense bude stejně jako u DualShocku 4 fungovat také LED, touchpad, vibrační odezva i pohybové ovládání/míření pomocí gyroskopu. Ovladač už mohou využít všichni, kdo používají betaverzi Steamu.

Prozatím není jasné, jestli vývojáři her budou moci i na PC využít u DualSensu jemnou haptiku nebo adaptivní triggery. Teoreticky jim v tom nic nebrání, avšak pokud tyto možnosti nemá žádný jiný gamepad, byla by implementace do konkrétních her dost nákladná vzhledem k velikosti cílové skupiny.

Na druhou stranu ale ovladače z PlayStationu jsou na PC čím dál populárnější. Steam tvrdí, že během dvou let vzrostl jejich podíl z 10,9 % na 21,6 %. Zdvojnásobil se také počet hráčů, kteří obecně hrají s gamepady. U her, které jsou pro ně přizpůsobené, je lidé využívají až v 60 % případů. U vybraných titulů jako skateboardové arkády pak dokonce v 90+ % případů.

Naposledy se Steam pochlubil detailní statistikou používaných ovladačů právě před dvěma lety. Tehdy prý ovladače využívalo přes 30 milionů hráčů, celkem připojili přes 60 milionů gamepadů, joysticků atd.