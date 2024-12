DSKY Moonwatch jsou nejbizarnější hodinky roku. Replika počítače z misí Apollo je vyzbrojená přistávacím programem

Lety Apollo k Měsíci by se neobešly bez palubního počítače AGC (Apollo Guidance Computer) a jeho uživatelského rozhraní DSKY (DiSplay/KeYboard) s jednoduchou funkční a numerickou klávesnicí pro zadávání letových instrukcí a segmentovým displejem s výsledky.

Palubní počítač na zápěstí a za 649 liber

Dnes bychom sice s takovou předpotopní technikou nedojeli ani na Kokořín, koncem šedesátých let to ale byl vrchol počítačové miniaturizace a vědeckého pokroku. Mašinky AGC a DSKY se proto navždy zapsaly do dějin a dones se jim věnuje široká komunita kosmických geeků, kteří vyvíjejí nejrůznější repliky a moderní simulátory.

Není tedy divu, že se co nevidět na trhu objeví digitální hodinky v podobě miniaturní, ale konstrukčně jinak poměrně věrné kopie DSKY. Vyvíjí je britské studio Apollo Instruments a nedávno zahájilo jejich předprodej pod názvem DSKY Moonwatch.



DSKY Moonwatch jsou digitálky v podobě rozhraní palubního počítačce AGC z misí Apollo

Nebude to ale pro každého, zájemci si totiž docela připlatí. Za poctivě vyfrézované kovové tělíčko a repliku displeje z mikroled totiž fanoušci kosmonautiky utratí dobrých 649 britských liber.

Nechybí GPS, stopky a přistávací program

DSKY Moonwatch vedle hodin v různých podobách a pásmech včetně lunárního času zvládnou samozřejmě i stopky a GPS. Pod kapotou je totiž satelitní přijímač, který se použije jak pro seřizování času, tak pro zjištění a uložení polohy a také pro některé aplikace.



Dobová fotografie skutečné jednotky DSKY zabudované v palubní desce lodi

Součástí firmwaru je totiž samozřejmě i simulátor několika původních letových programů, a tak si můžete na zápěstí vyzkoušet třeba přistávací rutinu číslo P66.

Webový simulátor zdarma

Pokud jste na konci roku už švorc, simulátor palubního počítače AGC s rozhraním DSKY najdete i na webu a úplně zadarmo. S trochou píle jej dokážete ovládnout i bez mnohaletého školení NASA.



Pokud jsou pro vás hodinky příliš drahé, je tu bezplatný webový simulátor AGC