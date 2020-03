Druhý Týden mobilně z karantény. Huawei tasí trumfy a my jsme zapracovali na kvalitě videa

Událostí týdne bezpochyby je velká premiéra nových vlajkových lodí u Huawei. O problému s Googlem víme všichni, ale stejně se nemůžeme zbavit dojmu, že jen dohání konkurenční modely od Samsungu. Ukázali i chytré hodinky Watch GT 2e a hlasovou asistentku, kterou když oslovíte „Hey, Celia“, tak to čistě náhodou na iPhonu aktivuje Siri (důkaz).

Probrali jsme i fenomén na pokračování – telefony s ohebným displejem. Co je s Motorolou Razr? Proč ji ještě nemáme v redakci? Je tak nějak ticho po pěšině. Že by za to mohly negativní reakce ze zámoří?

Je divné, že má Sony Xperia 1 II dva foťáky od Samsungu? Připomeneme také funkci aplikace Mapy.cz, která vás upozorní na zvýšené riziko výskytu koronaviru ve vašem okolí. Trochu užírá z baterie, ale těch pár týdnů to v pohodě vydržíme!