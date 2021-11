Dropbox se naučil pracovat s automatickými složkami a více se zaměří na fotografie

Dropbox do svého webového úložiště přidal několik nových funkcí. Třeba automatické složky, které provedou určitou předdefinovanou akci, pokud do některé z nich nahrajete podporovaná data.

Automatické složky umějí nahraný obsah převádět na PDF, obrázky, videa a nechybí ani dekomprimační funkce.



Tvorba automatické složky, která bude sama rozbalovat balíčky, které do ní nahrajete

Dejme tomu, že si vytvoříme automatickou složku Rozbalovač a nastavíme ji právě tuto funkci. Ve formuláři pak můžeme zvolit, na jaké formáty má automat reagovat.



Přetáhl jsem do automatické složky soubor pugs.zip

Dropbox si poradí prakticky se všemi balíčky, se kterými se dnes potkáte na internetu, takže když ponecháte výchozí volby (všechny podporované formáty) a nahrajete do složky třeba soubor pugs.zip, automat jej zařadí do fronty a podle velikosti jej nejpozději během několika minut rozbalí do adekvátního podadresáře.



Během několika desítek sekund se ve složce objevil rozbalený podadresář

Tím ale výčet novinek nekončí. Dropbox se také více zaměří na fotografie, v následujících dnech byste tedy měli na svém úložišti objevit novou sekci, ve které objevíte všechny nahrané obrazové soubory napříč úložištěm v jednoduché galerii.



Dropbox se více zaměří na fotografie v samostatném prohlížeči

Do třetice přibyla mobilní aplikace HelloSign pro podepisování dokumentů. Zatím k dispozici jen pro iOS, verze pro Android je ale už v přípravě. Kompletní seznam novinek najdete na blogu Dropboxu.