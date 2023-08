Dropbox ruší neomezené úložiště, zneužívali jej těžaři kryptoměn a překupníci

Populární cloudový disk se 700 miliony zaregistrovanými uživateli donedávna provozoval tarif s neomezeným úložištěm. Dropbox Advanced v ceně 21,5 eura měsíčně určený pro velké firmy se teď ale výrazně proměnil. Firma přiznala, že neomezené úložiště někteří zneužívali k účelům, k nimž nebylo určené.

Lidé na něm těžili kryptoměny jako Chia, které nezávisí na výpočetním výkonu, nýbrž diskové kapacitě. Jednotlivci pak Dropbox používali jako bezedný úložiště pro osobní účely či přeprodej kapacity jiným uživatelům. Firma prý identifikovala takové, kteří využívali až tisíckrát více dat než celé velké podniky. Aby zajistila spolehlivost služby a zamezila zneužívání, zavedla přísnější limity.

Dropbox Advanced teď pro nové uživatele startuje na 15 TB pro tři uživatele s tím, že každý další člen týmu do sdílené kapacity přidá 5 TB až do maximálních 1000 TB. Za každého uživatele ale firma samozřejmě musí zaplatit 21,5 eura měsíčně.

Stávajícím uživatelům využívajícím kapacitu do 35 TB (takových je prý 99 procent) zůstane dosavadní kapacita plus bonus 5 TB pro příštích pěti let. Ono méně než jedno procento zákazníků využívajících přes 35 TB si stávající kapacitu může také ponechat, ale dalších 5 TB už mají jen na rok. Pro všechny pak platí, že nesmí překročit 1000 TB bez ohledu na to, kolik zaplatí a kolik lidí v tmu mají. Současné uživatele Dropboxu Advanced změny čekají od 1. listopadu.