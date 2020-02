Drony z ČVUT v týdnu zvítězily v Abú Zabí i USA. Naši vědci patří ke světové špičce

Autonomní drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, New York University a University of Pennsylvania před pár dny uspěly na robotické soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, když vybojovaly první místo v disciplíně stavění zdi, stříbro v likvidaci cílů (balónků) a nakonec i zlato v hlavní soutěži.

Drony musely nejprve balónky detekovat a posléze zničit. V případě zdi pak zase s pozemním robotem sbíraly barevné cihly a stavěli je podle předem stanoveného plánu. Třetím kolem bylo hašení požáru – opět pomocí dronů i pozemních robotů.

Video ze soutěžního klání:

Českoamerický tým vše završil zlatem v hlavním klání Grand Challenge, které kombinovalo úkoly z předchozích kol a v šibeničním čase. Inženýři nakonec získali nejvíce bodů a porazili konkurenci z věhlasných světových vysokých škol jako Carnegie Mellon University, KAIST (Jižní Korea), ETH Zurich nebo třeba University of Tokio.

Tým multioborových systémů Fakulty elektrotechnické vedený Dr. Martinem Saskou v závodech obhájil úspěch z roku 2017, pro pražské konstruktéry robotů to tedy nebyla žádná premiéra.

Aby toho nebylo málo, ČVUT a FEL v týdnu slavily hned dvakrát, souběžně s kláním v Abú Zabí se totiž konalo také další kolo dlouholeté soutěže DARPA Subterranean Challenge, která hledá nejlepšího robotického záchranáře.

Týmy z celého světa zde soupeří v několika okruzích. Loni v létě to byl Tunnel Circuit (štola), v těchto dnech se konal Urban Circuit (město), v létě to bude Cave Circuit (jeskyně) a v roce 2021 vše završí velké finále.

Český tým se umístil v první trojce, přestože se jeden z dronů usmažil:

The CTU-CRAS-NORLAB team, which MRS is a part of, managed to finish third at the @DARPA urban circuit! They also won between non-fundes teams. One of our drones had a bit of a meltdown, but it was well worth it! pic.twitter.com/rE5nDMevcy