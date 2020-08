Drogový ráj Empire Market záhadně zmizel z dark webu. Provozovatelé zřejmě sbalili peníze a zavřeli krám

Jedno z největších online drogových tržišť Empire Market bez jakéhokoli vysvětlení zmizelo z dark webu. Odborníci se domnívají, že důvodem může být policejní zásah, nebo takzvaný „exit scam“ – podvod, kdy zavedená firma zastaví dodávku objednávek a zároveň nadále přijímá platby od zákazníků. Podrobnosti přinesla agentura Bloomberg.

Populární internetový trh, kde se mimo jiné prodávaly a nakupovaly návykové látky, je offline několik dní, což vyvolalo spekulace o jeho osudu a zoufalství mezi některými uživateli. S ohledem na to, že identita správců je neznámá a neexistují k nim žádné stopy, je nulová šance, že zákazníci získají zpět vložené finanční prostředky.

Zatčení, nebo podvod?

Mark Arena, šéf organizace Intel 471, která se zabývá monitorováním internetových tržišť na dark webu, uvedl, že provozování podobných webů obvykle končí dvěma možnými způsoby: zatčením administrátorů, nebo podvodem spojeným s krádeží kryptoměny zaplacené klienty.

Na „temném webu“ se prodává nejrůznější nelegální zboží – kromě drog je zde možné koupit například falešné pasy, čísla platebních karet či malware použitelný pro počítačové útoky a podvody. Platby jsou z důvodu zachování anonymity realizovány prostřednictvím kryptoměn.

Provozovatelé tržišť často fungují v roli prostředníka, což bývá prezentováno jako ochrana obou stran uzavíraného obchodu. Současně s tím ale získávají kontrolu nad penězi, což jim umožňuje vypnout web a „vypařit se“ se všemi vloženými prostředky.

Zneužití vybudované důvěry

V případě Empire Marketu šlo o zavedenou platformu, která si vybudovala renomé a získala důvěru obchodníků i jejich zákazníků. Lze tak předpokládat, že v úschově mohl být uložen poměrně velký objem virtuálních peněz. Přestože je obtížné odhadnout, na kolik si provozovatel Empire Market mohl případným podvodem přijít, mohly to dle Areny být „pravděpodobně nejméně jednociferné miliony dolarů.“

Domněnku, že za zmizením oblíbeného drogového tržiště stojí podvod, vyslovil i jeden z moderátorů, který zastával pozici „zákaznické podpory“. Ostatně nebylo by to poprvé, ani naposledy, co se něco takového na dark webu odehrálo.

Ve hře je pochopitelně i varianta, že si na Empire Market došláply orgány činné v trestním řízení. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se k tomu odmítl vyjádřit, nicméně bývá zvykem, že na zajištěných webových stránkách obvykle vyvěšuje oznámení o ukončení provozu, což se v tomto případě nestalo.