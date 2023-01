Drobná vylepšení se z Windows 11 22H2 přelévají do úplně první verze Jedenáctek

Hranice mezi jednotlivými verzemi Windows se rozmlžují tím, že Microsoft do starších vydání přidává některé funkce představené naopak v nejnovější vydání. Například nabídl Desítkám herní technologii DirectStorage. Jak ukázal insiderský kanál Release Preview, tak do Windows 11 21H2 míří část funkcí z Windows 11 22H2.

Sestavení 22000.1515 nabízí zhruba to, co Microsoft do novějšího vydání přidal v prosinci a jde o drobnosti:

Windows Spotlight se propisuje do motivů. Když zajdete do Nastavení | Přizpůsobení | Motivy , najdete v něm jeden motiv s dynamicky se měnící tapetou, kterou dodává právě Spotlight.

, najdete v něm jeden motiv s dynamicky se měnící tapetou, kterou dodává právě Spotlight. Pokud si platíte za kapacitu navíc ve OneDrivu, ukazatel v Nastavení vás upozorní, že jste úložiště již téměř zaplnili. Můžete si případně dokoupit další prostor.

Grafický ukazatel v Nastavení vám také řekne, jaká je celková kapacita vašeho OneDrivu.

V Nastavení v přehledu online účtů můžete spravovat předplatné Microsoft 365.

V sekci s online účtem v Nastavení dále najdete údaje o předplatném Xbox. Pokud žádné nemáte, budete mít možnost zde načerpat informace.

Testovací aktualizace KB5019274 řeší řadu technických nedostatků Windows 11 21H2. Proces zodpovědný za indexování souborů náhodně zabraňoval v přihlášení nebo odhlášení. Někdy jste zase nespustili tzv. moderní aplikace, byť příčinu neznáme. Jindy se nevysunula doteková klávesnice.

Všechny novinky by se měly brzy podívat také do běžných instalací Windows 11, nejdříve formou volitelné aktualizace, která by mohla vyjít ještě do konce měsíce. Změny by pak měla nabídnout standardní servisní aktualizace, která vyjde 8. února a nainstaluje se všem.

