Dřív, než bude pozdě. WD majitelům disků My Cloud důrazně doporučuje aktualizovat na nejnovější firmware

Western Digital minulý týden oznámil, že přestává podporovat starší verze softwaru My Cloud OS, který se používá pro správu disků My Cloud. Majitelům zařízení, kteří stále používají verze My Cloud OS 3 a starší důrazně doporučuje, aby kompatibilní modely nejpozději do poloviny ledna aktualizovali na My Cloud OS 5.

Aktualizovaná zařízení budou nadále dostávat bezpečnostní opravy, technickou podporu a zachovají si možnost vzdáleného přístupu. Naopak neaktualizované disky nebudou od poloviny ledna, respektive dubna, dostávat aktualizace, což může v případě jejich připojení k internetu znamenat značné bezpečnostní riziko.

Aktualizujte firmware WD My Cloud

„Společnost Western Digital neustále vyhodnocuje a zlepšuje svůj hardware, software a služby v závislosti na vývoji bezpečnostních standardů. V důsledku toho jsme zjistili, že je nutné ukončit podporu starších generací systému My Cloud OS, včetně My Cloud OS 3.“ uvádí se v bezpečnostním bulletinu vydaném 15. prosince.

V případě, že se uživatel rozhodne neaktualizovat kompatibilní zařízení, přijde 15. ledna 2022 o možnost vzdáleného přístupu a bude moci ke svým datům přistupovat pouze lokálně. Totéž od 15. dubna 2022 platí i pro zařízení, která nelze aktualizovat na My Cloud OS 5.

Firma nijak podrobněji nevysvětluje, v čem konkrétně je ve starších verzích firmwaru problém, nicméně z upozornění plyne, že se týká vzdáleného přístupu. „Chcete-li nyní ochránit svůj obsah, doporučujeme zařízení zálohovat, zakázat vzdálený přístup, odpojit jej od internetu a chránit jej silným, jedinečným heslem.“ uvádí Western Digital.

Dostupnost aktualizací na My Cloud OS 5

Dle stránek podpory WD je upgrade na My Cloud OS 5 dostupný pro následující zařízení:

My Cloud (part number: WDBCTLxxxxxxx-10)

My Cloud Mirror (Gen2) (part number: WDBWVZ*)

My Cloud EX2 Ultra (part number: WDBVBZ*)

My Cloud EX2100 (part number: WDBWAZ*)

My Cloud EX4100 (part number: WDBWZE*)

My Cloud DL2100 (part number: WDBBAZ*)

My Cloud DL4100 (part number: WDBNEZ*)

My Cloud PR2100 (part number: WDBBCL*)

My Cloud PR4100 (part number: WDBNFA*)

WD Cloud (Japan) (part number: WDBAGX*)

Naopak podporovány již nejsou následující disky:

My Book Live (part number: WDBACG*)

My Book Live Duo (part number: WDBVHT*)

WD TV Live Hub (part number: WDBACA)

My Net N900c (part number: WDBKSP*)

Na ostatní produkty se nutnost aktualizace buď nevztahuje, protože mají nejnovější verzi firmwaru z výroby, nebo update ještě není k dispozici. Jedná se například o My Cloud Home, My Cloud Home Duo, první generaci My Cloud Mirror, My Cloud EX2 a My Cloud EX4.

Podrobný postup, jak upgradovat firmware disku WD My Cloud z My Cloud OS 3 na My Cloud OS 5, lze najít na oficiálních stránkách podpory Western Digital.