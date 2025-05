Dovolená na kole. Mapy.com jsou základ, přidat můžete heatmapy a navigaci na řídítka

Cyklistika zažívá renesanci. Zejména během covidových lockdownů a po nich, a také díky dostupnosti kol s elektrickou dopomocí. O výhodách cyklistiky bychom mohli psát dlouhé hodiny, zde se zaměříme na služby, které vám pomohou najít nejlepší trasy.

Plánování tras a navigace

Stejně jako pro pěší, i pro cyklisty bude hlavním pomocníkem portál a aplikace Mapy.com. V úvodu rádi ponoukneme, abyste si zaplatili roční Premium, už jen proto, abyste tvůrce podpořili. 249 Kč za rok není moc.

Proč byste měli Mapy.com používat? Především obsahují cyklo­trasy a cyklostezky nejen u nás, ale i v zahraničí, a pokud si rádi trasy upravujete podle svého, je ovládání na počítači velmi pohodlné.



První kroky při plánování patrně povedou sem. A není divu, s českými mapami chodí a jezdí i ve světě.

V praxi se nám často osvědčila úprava trasy při současném sledování výškového profilu – snadno tak naplánujete trasu třeba o kousek delší, ale vyhnete se tomu nepříjemnému kopci, který by vám vzal mnoho sil. Trasu si pak jednoduše uložíte a ve svém účtu ji uvidíte v telefonu, nemluvě o snadném exportu do GPX a importu do aplikací pro cyklonavigace Garmin, Bryton a další.



Nové plánovací režimy už jsou jen pro platící uživatele.

Plánování trasy v mobilu samozřejmě už tak pohodlné není, pro nouzové použití se ale stále hodí nejlépe. Mapy.com navíc nabízejí plánování pro silniční, horská a nově i gravel kola. A i když není plánování perfektní, jde o to nejlepší, co můžete použít.