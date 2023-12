Dotykový MacBook. Zatím jen spekulace, dočkat bychom se měli v roce 2026

Zatímco u počítačů s jinými systémy je dotykové ovládání běžné, u MacBooků nikoliv. Apple s tím zkrátka nepočítá, macOS není na dotykové ovládání přizpůsobený. Chcete dotykový počítač od Applu? Je tu iPad...



V roce 2021 Apple přešel s některými MacBooky na mini-LED. Nyní se mluví o dalším přechodu na OLED.

Možná se ale uživatelé Macbooků přece jen dočkají. S takovou informací v posledních měsících přchází různé zdroje. Už začátkem roku Mark Gurman z Bloombergu tvrdil, že dotykové MacBooky přijdou již v roce 2025. Nyní se přidávají další zdroje, jen už mluví o pozdějším termínu.

Leaker Revegnuse má blízko k dodavatelskému řetězci výrobců, zejména k Samsungu, který dnes ve velkém vyrábí displeje právě i pro Apple. Podle něj v Cupertinu začnou nasazovat dotykové displeje u MacBooků v letech 2026 a 2027. Souviset to má s plánovaným přechodem na OLED displeje (dnes Apple používá LCD a mini-LED).

Apple zkoumá zejména panely s dotykovou technologií Y-OCTA od Samsungu, kterou známe z jeho chytrých telefonů a technologii TOE od LG. Obě totiž integrují dotykovou vrstvu přímo do samotného OLED panelu, místo samostatné vrstvy takže výsledný panel může být výrazně tenčí. To se hodí jednak právě přímo při integraci do notebooků, ale může způsobit i ušetření nákladů při výrobě.

Podle Revegnuse přijdou v roce 2026 nejprve do 14,2" a 16,2" MacBooku Pro. O rok později má být na řadě 13,6" a 15,3" MacBook Air.

Zda Apple opravdu přidá dotykové ovládání, jsou zatím jen spekulace. Přechod na OLED panely je mnohem pravděpodobnější, plány pro Bloomberg potvrdil i Ross Young, ředitel výzkumné společnosti Display Supply Chain Consultants. Ten navíc doplnil, že v roce 2026 kromě MacBooků hodlá Apple využít OLED displeje také u iPadů Pro.