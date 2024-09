Doteď jste tiskli špatně. HP nasadí AI, aby stránka na papíru vypadala co nejlépe

Z telemetrie Microsoftu vyplývá, že polovina vytištěných stránek na Windows pochází z webového prohlížeče. Jenže uživatelé mohou být zklamaní z toho, jak výsledek vypadá. Obrázky, tabulky a jiné netextové prvky se nemusí na stránku vůbec vejít a nevhodně se rozdělí. Do tisku se také mohou dostat reklamy, prvky sociálních sítí či jiný nežádoucí obsah. Tím se také zvyšuje spotřeba tiskového materiálu.

Aby vytištěné stránky hezky vypadaly, o to se má postarat nová technologie HP Print AI. HP ji momentálně testuje s vybranými zákazníky, k široké veřejnosti se má dostat až příští rok. HP Print AI bude fungovat jako rozšíření pro Chrome a Microsoft Office, ale časem se má stát součástí ovladačů k tiskárnám.

Technologie je postavená na strojovém učení, určitém proprietárním tiskovém jazykovém modelu (PLM), který se má starat o přeuspořádání textu a dalších prvků, aniž by obsah nějak přepisoval či jinak upravoval jeho vyznění. AI sama rozpozná, co je na stránce důležité, ale formou chatbotu a okamžitého náhledu bude možné výsledek upravit. Řeknete, že chcete vytisknout jen určitou část. Že byste chtěli větší písmo. Nebo že by text mohly obrázky obtékat.

Novinku si již vyzkoušeli například redaktoři PCMagu, podle nichž HP Print AI funguje dobře, ale zatím ne dokonale. Někdy v náhledu nechá hodně bílého místa, prvky poskládá nevhodně či neodstraní všechno, co je nežádoucí. A technologie je také, jak je u strojového učení obvyklé, pomalá.