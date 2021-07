Dostupnost grafických karet v Česku. Situace se pomaličku lepší

Sehnat grafickou kartu bylo posledních několik měsíců obtížné a často bylo snazší ji získat „po známosti“ než z oficiální distribuce. Hlavně bestsellery jako Nvidia RTX 3060 byly v obchodech téměř nedostupné a spíše byly skladem nejvyšší modely jako RTX 3090, a to za dvoj- až trojnásobek oficiální ceny. Tento týden se však situace mění – nejenže se karty objevují skladem, ale jsou i průběžně naskladňovány.

Ve velkých internetových obchodech jsou běžně k dostání Nvidia RTX 3070, RTX 2060 či GTX 1660 (i ve verzích Ti a Super) ale i AMD RX 6700. Velmi populární RTX 3060 bývají skladem, nicméně levnější nebo kvalitnější modely se vyprodají poměrně rychle a k dispozici zůstávají kusy s horším chlazením, například GPU s jediným větrákem. Naopak RTX 3060 Ti jsem v tuzemsku skladem neobjevil.

Ceny těchto komponent jsou často dvojnásobné oproti cenám oficiálním, oblíbené modely jako zmíněné RTX 3060 se pohybují okolo 20 000 Kč podle verze, takže lze zaplatit klidně i dvou a půl násobek. Je však důležité poznamenat, že se ceny často mění, a to hlavně v návaznosti na doplňování dalších modelů do nabídky. Konkrétně GTX 1660 se objevila za cenu okolo 15 000 Kč, tedy za stejnou částku jako výkonnější RTX 2060. Cena slabší GPU tedy zákonitě začala klesat.

Mezi cenami podobných modelů u různých obchodníků lze i kvůli těmto nestabilitám najít velké rozdíly. I velké e-shopy se mohou lišit klidně o pět tisíc za srovnatelný model, zatímco u menších prodejců mohou být ceny ještě variabilnější. Pokud tedy uvidíte svou vysněnou grafickou kartu po několika měsících skladem, raději si před nákupem ověřte, že není dostupná i jinde za lepší peníze.

Další vývoj na trhu lze těžko předvídat, nicméně pokud se znova prudce nezvýší hodnoty kryptoměn a těžaři nezačnou ve velkém grafické karty znova skupovat, lze očekávat zlepšení dostupnosti i snížení cen. Na trh by se dostalo více různých modelů, ty by mohly stlačit ceny jako v případě GTX 1660 a RTX 2060, jak je popsáno výše, a zvýšil by se i počet různých modelů od více výrobců.