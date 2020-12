Dostali jste nový počítač? Tohle s ním udělejte, než ho začnete používat

Spuštění systému a následné kroky už se pak liší podle toho, co máte za systém. Pokud máte notebook od Applu s MacOS, je situace trochu jednodušší, stejně tak v případě Chromebooků s ChromeOS. Tyto systémy jsou z hlediska zprovoznění uživatelsky trochu přívětivější. My se v dalším postupu zaměříme už jen na nejrozšířenější systém, tedy Windows 10.

Když už jsme u těch reklamací, preventivně si hned do kalendáře napište, kdy vám končí záruka – může se to v budoucnu hodit. Je dobré hned zjistit, zda se nejedná o notebook s nadstandardní zárukou. Občas bývá prodloužená na tři roky a některé stroje cílené do firem mají v rámci záruky služby jako opravu do druhého dne nebo dokonce přímo u zákazníka. Zjištění takové možnosti vám určitě přidá na radosti a ušetří paniku, pokud by časem došlo k nějaké náhlé závadě.

Pokud máte nový počítač, je vhodné dbát na několik prvních úkonů, které by se měly s novým strojem provést. Pomohou vám nejen při počátečním používání, ale i do budoucna, kdy se časem mohou vyskytnout problémy.

Celý proces by především u desktopu měla ukončit instalace ovladačů grafické karty. V případě Nvidie vás bude čekat instalace balíku Nvidia Experience , který se bude v budoucnu starat o stahování aktuálních driverů. U AMD to potom bude Radeon Software .

Zbavte se všeho přebytečného

Ačkoliv výrobci do nových počítačů neinstalují tolik nepotřebného softwaru (bloatware) jako v nedávných letech, stále si žádá vaši pozornost a případnou odinstalaci. Smetí v podobě odkazů na zkušební verze softwaru či her totiž do systému přidává trochu i samotný Microsoft.



Vyčistěte si počítač od všeho nepotřebného

Nic z toho nepotřebujete, je to jen vnucená reklama. Sice sebere jen zanedbatelně místa či výkonu, ale může být zbytečně matoucí už jen přítomnost nepotřebných ikon v nabídce. Pryč s tím. Stiskněte tlačítko Start a začněte psát „Přidat nebo odebrat...“, tím se vám vylistuje nabídka nastavení Přidat nebo odebrat programy, a to je přesně to, co hledáte. V nabídce předinstalovaných aplikací postupně odinstalujte všechny ty, u kterých jste si jistí, že je nebudete potřebovat.

Kromě softwaru třetích stran, které si mohou předinstalování do systému de facto koupit, se v novém systému mohou objevit i aplikace přímo od výrobce, které jsou zde zcela záměrně a výrobce věří, že mají přidanou hodnotu. Zpravidla tomu tak ale není.



Po kliknutí na volbu Volitelné součásti, můžete najít takovýto seznam systémových funkcí. Nechcete už IE ani vidět? Tady ho můžete odinstalovat

Mohou to být nástroje pro ladění výkonu, správu multimediálních kláves, vlastní cloudová úložiště, prohlížeče obrázků a videí... prostě software pro nastavení počítače a základní použití. Jenomže i tyto programy jsou většinou zbytné a vše obstojně zvládnou i samotné Windows. Nezřídka se potom objevují nelichotivé zprávy o jejich nebezpečnosti, často to mohou být spíše díry do systému. Pryč i s nimi! Kdybyste náhodou některý později potřebovali, bezesporu jej najdete ke stažení na webu výrobce.