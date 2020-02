Dost bylo moderních Windows 10. Pojďme je přebarvit zpět na Windows 95

Někteří z vás si nedávno u několika článků postěžovali, že redmondský operační systém už není, co býval. A že v Microsoftu naposledy stvořili hezké, intuitivní a čisté grafické rozhraní kdysi na sklonku 90. let minulého století. Ve Windows 2000, která nedávno oslavila dvacet let existence.

Staré doby, kdy byl svět ještě v pořádku a namísto Hi-Fi zvuků se z obývacích pokojů a pracoven linul příjemný brblající zvuk modemů vytáčeného internetu, už sice nevrátíme, onen modrošedý puristický desktop éry Windows 9x a Windows NT/2000 ovšem ano! Docela snadno jej totiž můžete aktivovat i ve Windows 10.

Rozhraní s vysokým kontrastem

I když současné Desítky samy o sobě klasické téma už postrádají, designéři z Redmondu nezapomněli na specializované rozhraní s vysokým kontrastem. Byť je primárně určeno pro ty z nás, kterým život omezuje nějaká ta vážnější vada zraku, lze na něj naroubovat i naši kýženou devadesátkovou šeď.



Aktivace jednoduchých kontrastních témat ve Windows 10

Ale pěkně popořadě. Nejprve si vyzkoušíme, jak vypadá rozhraní vysokého kontrastu jako takové. V moderní aplikaci Nastavení stačí vyhledat „Vysoký kontrast“ a aktivovat jej. Proměna se může protáhnout dle počítače a konfigurace až na několik desítek sekund, ale výsledek může vypadat třeba takto:



Jedno z předinstalovaných kontrastních témat pro Windows 10

Jak vidno, grafický desktop se přepnul do několika diskrétních barev, text i jednotlivé ovládací prvky by měly být lépe čitelné pro uživatele s velmi špatným zrakem, no a my ostatní alespoň zavzpomínáme na většinu skinů pro WinAmp, právě tak totiž nyní vypadají i Desítky.

K dispozici je hned několik variant od žlutozelenomodrého tématu, který připomíná stánek na klobásy z éry Windows 3.x, po černobílý odstín, který už možná velmi vzdáleně evokuje Windows 9x, jejichž vzhledu chceme dosáhnout.



Bílé kontrastní téma pro Windows 10

Podstatné je ale to, že jsme se aktivací některého z kontrastních témat zbavili ošklivých a zbytečných prvků, které doposud hyzdily Desítky. Jmenovitě všemožných stínů, průhlednosti a vůbec čehokoliv, co by jen vzdáleně připomínalo akceleraci GPU a především 21. století.

Jak do Windows 10 dostat klasické téma

Kontrastní téma bude jakousi bází –základem, na kterém nyní budeme stavět. Tedy stavět, ono je už hotovo – stačí navštívit DeviantArt a fanouška okenního tuningu Zorana. Před necelými osmi lety tam totiž publikoval klasické téma pro Windows 8, které nicméně funguje i v současných Desítkách. Můžete si jej zdarma stáhnout po bezplatné registraci.



Po zkopírování tématu do patřičné složky se objeví v nabídce těch kontrastních

Obsah zipu stačí rozbalit do adresáře C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes, načež by se měla v nabídce kontrastních témat zobrazit nová položka s prostým názvem classic. To je naše vstupenka do éry jehličkových tiskáren, zelenofialových šusťákových souprav a prvních vypálených cédéček s empétrojkami.

Skoro jako Windows 2000

Po přepnutí na nás vyskočí světlemodré monotónní pozadí, šedý hlavní panel a šedá nabídka Start. Šedé jsou i moderní aplikace ze Storu, klasické aplikace jako třeba Malování nebo Word a k dokonalosti už chybí snad jen nějaká ta poctivá tapeta.



Windows 10 teleportované do éry Windows 9x/NT

Microsoft se z nepochopitelného důvodu už před lety zbavil nabídky opakujících se vzorů a z neméně pochopitelného důvodu nabízí v rámci svých běžných témat pro Windows jen fotografie ve vysokém rozlišení.

Poctivá tapeta

I tady nám naštěstí pomůže komunita a web myrkr.info, na kterém najdete překrásné pixelartové umění, které vžene pamětníkům nejednu slzu do očí. Po dlouhých desetiletích si mohou na pozadí opět nastavit třeba zlaté šupiny Gold Wave, smolou vonící pohled do lesa Forrest nebo třeba poctivě opracovaný kámen Carved Stone.



Tapeta Windows z dob, kdy měli grafici ještě nějaký vkus

A pozor! Nejedná se o žádné poškozené omalovánky ve ztrátové kompresi JPEG, ale samozřejmě o již polozapomenutý formát BMP.

Windows dělá hlavně kvalitní software

Stručně řečeno, za pár minut máte hotovo a namísto nenáviděného prostředí Windows 10 bude na monitoru svítit cosi, co už alespoň trošku připomíná ony Windows 2000, které minulý týden oslavily dvacáté narozeniny.



Šeď, aneb starý dobrý přelom století ve Windows 10

Pak už jen stačí na hlavní panel vynést ty nejdůležitější aplikace. Třeba kreativní nástroj Malování, rychlý textový procesor Poznámkový blok, Internet Explorer k prohlížení World Wide Webu a nakonec ještě dva klíčové konfigurační nástroje, ve kterých provedete v podstatě úplně všechno. Editor registru pro ty, kteří nitru Windows příliš nerozumějí a potřebují návodné grafické prvky, a samozřejmě Příkazovou řádku pro nás ostatní – pokročilé administrátory, kteří zažili DOS či Unix a bohatě jim stačí blikající kurzor.

Dvoutisícovky byly také legendou

Dost legrace. Windows 2000 byly na svoji dobu skvělým operačním systémem, o jehož kvalitách vypovídá i to, že když se na scéně objevily Windows XP, zdaleka ne každý naformátoval svůj disk a vložil do mechaniky kotouč s novým operačním systémem. Včetně autora tohoto článku. Stará dobrá XPčka dospěla až s příchodem servisních balíčků, které jim teprve otevřely cestu do 21. století.

Byť se poté na scéně objevil celý zástup transformačních nástrojů, které se pokoušely proměnit prostředí Windows XP do barev Applu nebo Longhornu (pozdějších Vist), je dobré si připomenout, že existuje i opačná cesta a jsou tu tací, kteří se naopak chtějí alespoň v některých aspektech vrátit zpět v čase.