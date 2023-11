DOS_deck je takový GeForce Now pro fanoušky devadesátek. Zahrajte si Doom a Lemmings přímo v prohlížeči

Nejnovější herní šlágry, které dokážou naplno využít ray tracing a DLSS od Nvidie jsou jedna věc, ovšem kam se tato pozlátka moderní doby hrabou na starý dobrý shluk několika málo neakcelerovaných pixelů v ikonách jako Lemmings, Doom, Warcraft a Command & Conquer!

A přesně tyto hry z dob uhlí, páry a dětství současných šedivějících 40+ si konečně můžeme s plnou parádou a komfortem zapařit přímo ve svém webovém prohlížeči. Pomůže vám velmi povedený emulátor DOS_deck s katalogem šestnácti titulů.



Nabídka herních titulů

Je to takový GeForce Now pro fanoušky MS-DOS, který ovšem neběží kdesi v cloudu na výkonných grafikách, ale přímo na vašem počítači. Celý web je totiž postavený na projektu JS-DOS napsaném v Javascriptu, WebAssembly a HTML. Je to vlastně webová implementace emulátoru DOSBox.

Hry se spouštějí bez čekání a registrace

Stručně řečeno, vypadá to jako stará dobrá dosovka z devadesátek, ovládá se to úplně stejně jako stará dobrá dosovka z devadesátek, umí to vedle okenního režimu běžet i ve fullscreenu, můžete používat myš, klávesnici i gamepad, no a to vše bez jakékoliv instalace a registrace.



Lemmings a Command & Conquer. Přehrají se i úvodní herní videa

Prostě stačí vybrat hru, klepnout na tlačítko a za pár sekund se už přenesete do dětství. Takže všeho nechte, nastal totiž čas odpolední prokrastinace!