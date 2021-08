Doručování do kufru auta spouští další firmy. Přidává se Alza, Zásilkovna a DoDo

Automobilka Škoda Auto ve spolupráci s několika firmami rozšířila nabídku doručení zboží přímo do kufru. Nutné je mít automobil vybavený funkcí Car Connect a objednat zboží z Alzy, Zásilkovny nebo skrze DoDo.

Doručení do kufru automobilu si dává za cíl minimalizovat situace, kdy kurýr nezastihne zákazníka doma, a tím pádem by se nezdařilo doručení. Jakmile si na podporovaném e-shopu vyberete tento nový způsob předání balíku, doručovatel vám dá zboží přímo do auta bez nutnosti jakékoliv asistence. Nutné je ale vlastnit podporovaný vůz od Škody a bydlet v Praze. Rozšíření do dalších měst Česka se totiž chystá až po ukončení testování ke konci tohoto roku.

Pro přístup do vozu je potřeba mít aktivovanou službu Car Connect s funkcí „Vzdálené zamykání/odemykání vozu“. Dle automobilky se jedná o všechny vozy značky vyrobené od ledna 2019 s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, kde se s podporou počítá později. Následně je třeba povolit kurýrovi vybrané služby, aby měl přístup do vozu. Ten se uděluje na konkrétní časové okno.

V Alze je doručení do vozu možné vybrat rovnou na webu. U Zásilkovny je nutné si balík objednat na adresu a následně jej odkazem v informačním e-mailu přesměrovat do vozu. Při využití služby DoDo je nutné při objednávání uvést, že jde právě o doručení do vozu.

Jednotlivé objednávky lze sledovat v aplikaci MyŠkoda.

Vyzkoušeli jsme elektrickou Škodu Enyaq iV: