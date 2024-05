Doplněk dokáže vypnout otravnou část Facebooku. Je tak třaskavý, že bude soud

Představte si Facebook bez jeho slavného feedu, do kterého řadí příspěvky. Zbyde jen soubor profilů a skupin, které si budete muset ručně vyhledat, pokud budete chtít zjistit, co zveřejnily. Přesně to umožní doplněk do prohlížečů Unfollow Everything 2.0, za kterým stojí americký profesor Ethan Zuckerman. Není si ale jistý, zda ho může zveřejnit, a tak „preventivně” zažaloval Metu.

Zuckerman je profesorem veřejné politiky, komunikace a informací na Massachusettské univerzitě, spolupracuje také s Knightovým institutem při Kolumbijské univerzitě. Právě tento institut jeho jménem žalobu na Metu podal.

Jak profesor vysvětluje ve svém komentáři, proč nástroj vytvořil a proč se soudí, odjakživa byl velkým milovníkem Facebooku. Dokonce si díky sociální síti našel partnerku, se kterou se oženil. Vadí mu ale, jak v posledních letech platforma příspěvky řadí. Podle něj upřednostňuje obsah od přátel, které zná jen málo, a příspěvky od lidí, se kterými by chtěl být v kontaktu, mu skoro neukazuje.

Kritizuje také fakt, že algoritmy Facebooku schválně uprostředňují obsah, který vyvolává emoce a je vyhrocený, čímž dochází k větší polarizaci společnosti. Do toho jsou namíchané reklamy a doporučené příspěvky, které jak sám říká, nechce vidět.

První pokus skončil zastrašením

Tento problém se už jednou snažil vyřešit doplněk do Chromu nazvaný Unfollow Everything. Uživatele odhlásil ze všech odběrů na Facebooků, čímž feed de facto zanikl. Zuckermanovi se myšlenka líbila, sám má na síti 1800 přátel. Ručně se ze všech odběrů odhlašovat nechtěl, protože by to trvalo hodiny. Doplněk ho odhlásí automaticky a on si sám pak může zpětně zadat sledování jen přátel, které opravdu chce vidět.

Unfollow Everything však existoval jen chvíli. Skoro ihned poté, co ho původní vývojář vydal, Meta začala požadovat jeho stažení a začala vyhrožovat žalobami. Původní vývojář se lekl a doplněk skutečně stáhl. Během procesu mu Meta doživotně zrušila profily na Facebooku a Instagramu.

Unfollow Everything 2.0

Zuckerman se nyní rozhodl vytvořit prakticky totožný doplněk a z úcty k původní myšlence ho pojmenoval Unfollow Everything 2.0. Už ho má hotový, po předchozí zkušenosti si ale není jistý, jestli ho může zveřejnit. Dopředu tak skrze Knightův institut zažaloval Metu, aby soud vyhodnotil, kdo je v právu.

„Veřejnost se stále více obává, že tento obchodní model podkopává zastupování uživatelů a poškozuje veřejnou diskusi,“ argumentuje profesor v žalobě, proč by lidé měli mít možnost si feed vypnout a proč je současné řazení příspěvků škodlivé. Podle něj je tvorba softwarových nástrojů pro filtraci obsahu, který si lidé nepřejí vidět, povolená americkou legislativou.

Doplněk navíc ani nechce použít ke komerčním účelům. Kdo si ho stáhne, bude muset souhlasit s tím, že se stane součástí Zuckermanovy studie. Profesor chce totiž zkoumat, jak utlumený feed ovlivní uživatelskou zkušenost z Facebooku.

Žalobu tohoto typu dosud Meta řešit nemusila, čelí ale několika velmi podobným. Naposledy firmu zažalovala skupina 33 amerických států, podle kterých Meta schválně navrhla své platformy tak, aby se na nich děti stávaly závislými, přičemž jako jeden ze škodlivých aspektů uvádí nekonečný feed.