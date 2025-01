Nejtěžší a nejzábavnější captcha na světě. Že nejste robot, prokážete zabitím tří nepřátel v Doomovi na obtížnost Nightmare

Nebaví vás hledání hydrantů, semaforů, kol nebo aut? Doom Captcha je alternativní formou testu, podle něhož může webová stránka posoudit, že jste člověk, nikoliv robot. Za nápadem stojí Guillermo Rauch, který vzal sharewarovou verzi legendární střílečky z roku 1993 a převedl jej pomocí JavaScriptu a WebAssembly do podoby spustitelné v moderních prohlížečích.

Cílem je zabít tři monstra. To není příliš obtížný úkol, ale Rauch hru nastavil na nejvyšší obtížnost Nightmare, nastavení -fast a ještě vás rovnou hodí do akce. A takovou výzvu už možná nezvládnete. Hra nicméně povoluje i cheaty, takže pomocí IDDQD si můžete zajistit nesmrtelnost a s IDKFA získáte 200% štítu, všechny zbraně a klíče plus plné zásobníky.

Hra se ovládá je na klávesnici pomocí šipek a mezerníku. Na myš či dotykový displej zapomeňte. Ale ono stejně nehrozí, že byste na Doom Captchu někde reálně narazili, je to spíš kratochvíle, které musíte jít sami naproti. A pokud už ze všech těch těhotenských testů, kalkulaček a jiných bizarních zařízení máte natrénováno, možná nebudete muset ani podvádět.

via PCGamer