Doodle for Google 2022: Studentka porazila tisíce konkurentů a dostala své dílo na titulní stranu Googlu

Právě dnes v USA vrcholí soutěž Doodle for Google 2022. Tisíce studentů poslaly svou představu o tom, jak má vypadat logo pro 16. srpen, letos na téma „I care for myself by…“

Zdlouhavý proces určil vítěze v každém ze států, veřejné hlasování určilo pět finalistů (obrázky najdete v galerii) a o celkovém vítězi rozhodla porota, ve které mj. zasedla herečka Selena Gomez, nebo americký učitel roku.

Stipendium v hodnotě 30 tisíc dolarů a technologický balíček v hodnotě 50 tisíc dolarů pro svoji školu získala Sophie Araque-Liu z Floridy. Své dílo Not Alone doprovodila textem „Pečuji o sebe tím, že přijímám péči druhých o mě. Často se snažím nést břemeno sama a zapomínám, že mám tolik lidí, jako je moje máma, kterým na mně záleží a chtějí mi pomoci. Otevřít se a nechat si pomoct druhými mě nejen zbavuje stresu – umožňuje mi to zvládnout věci, které bych sama nikdy nezvládla.“



Sophiin Doodle je k vidění na americké verzi stránky Google.com, v novém tabu Chromu a v hlavičce mobilní aplikace Google Search.