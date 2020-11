Donald Trump přijde o své prezidentské profily na Facebooku a Twitteru, potvrzují sociální sítě

Facebook a Twitter jakožto nejvlivnější sociální sítě, na kterých se prezentuje americký prezident, už potvrdily, že nehledě na to, jak bude spolupracovat současná administrativa Donalda Trumpa, koncem ledna předají přístupy k účtům @POTUS (President of the United States) té následující.

Není to nic nového, sociální sítě takto postupují už roky a předchozí prezidentské volby v USA nebyly výjimkou. Účty @POTUS totiž ani nejsou registrované na konkrétní fyzickou osobu a při jejich migraci Twitter a Facebook spolupracují s úřadem NARA – National Archives and Records Administration.



Oficiální účet amerického prezidenta na Twitteru. Nepatří Donaldu Trumpovi, ale instituci jako takové. Trump na něm pouze sdílí příspěvky ze svého soukromého účtu @realDonaldTrump.

Mohli bychom jej přirovnat k tuzemskému Národnímu archivu, nicméně ten americký má mnohem více práce. V USA se totiž archivuje v podstatě jakýkoliv veřejný výstup prezidenta včetně prostředků moderní doby, jakými jsou právě sociální sítě.

Trump by teoreticky mohl přijít i o svůj účet

Obě sociální sítě nicméně připomínají, že zatímco dříve se převod takto důležitých profilů obešel bez komplikací a oba přechodové prezidentské týmy spolu úzce spolupracovaly, situace na sklonku roku 2020 je poněkud odlišná a ilustrují ji i odmítavé výroky Donalda Trumpa na jeho soukromém twitterovém účtu.



Donald Trump je pravděpodobně jediný šéf exekutivy západního světa, jehož soukromý twitterový účet čas od času doplňují varování provozovatele, že jsou zavádějící

Mimochodem, jakmile Donald Trump oficiálně opustí post prezidenta, mohl by přijít i o své soukromé účty. Už totiž nebude nejvyšší federální exekutivní institucí, ale prostým občanem. Byť s tradičními výsadami exprezidenta.

Zejména Twitter během voleb označoval mnoho jeho tweetů za problematické, zavádějící a v rozporu s podmínkami služby. Tento luxus by běžní smrtelníci neměli a o účet by nejspíše už dávno přišli. Bude tedy zajímavé sledovat, jak to nakonec dopadne i s profilem @realDonaldTrump.

Případná blokace by ale způsobila ohromnou bouři, a tak k takovému kroku nejspíše nedojde.