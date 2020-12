Domov pod kontrolou: Jakými si můžete sami zabezpečit domácnost pomocí elektroniky

Současné technologie nabízejí řadu možností, jak svépomocí zabezpečit domácnost před nechtěnými návštěvníky. Díky kamerám a senzorům můžete na svůj majetek dohlížet odkudkoli, navíc můžete systém vybavit i dalšími funkcionalitami.

Stát se to může každému. Cestujete unavení domů z práce, přijedete k domu a ouvej. Pootevřené dveře nevěstí nic dobrého. A první pohled do předsíně vám podezření potvrdí. Voláte policii a počítáte škody, které napáchal nezvaný návštěvník. Přitom zabezpečit domácnost prostřednictvím chytrých technologií v současnosti není nic náročného. Poradíme vám, jak na to.

Pokud se podíváte na ceníky bezpečnostních agentur nabízejících ochranu nemovitosti, spatříte částky pohybující se od několika stovek do několika desítek tisíc korun měsíčně. Dá se říct, že za tuto sumu jste schopní si svépomocí jednorázově vybavit domácnost tak, aby vás nečekaný návštěvník jen tak nepřekvapil.

Levné třetí oko

Začněme tím základním a asi i nejefektivnějším zařízením, které si k ochraně nemovitosti můžete pořídit. Bude jím bezesporu IP kamera namířená tím správným směrem.