Domácí skenování za pár korun. Stačí mobil, krabice a LED pásek

Americký manželský pár si založil malou firmu nazvanou Scanner Bin. Společně navrhují „skenery“, které jsou vyrobené z lepenkové krabice. Uvozovky proto, že skenerem je ve skutečnosti váš mobil. Scanner Bin slouží jen jako držák, který navíc obsahuje vlastní LED panely pro osvícení dokumentů.

V tom tkví genialita celého nápadu. Existují tucty mobilních aplikací pro skenování, ale problém je v tom, že těžko dosáhnete konzistentních výsledků. Mobil neudržíte vždy ve stejné výšce nad papírem, nebude zcela vodorovný, mohou se vám třást ruce a veškerá zkreslení bude muset kompenzovat software, čímž se sníží kvalita. Světlo také moc neovlivníte, protože nebude hezky rozptýlené, na dokumentu budou stíny, odrazy apod.

Scanner Bin je opravdu jen krabice tak velká, že se do ní vejdou papíry formátu A4. Díky vnitřním LED bude papír dobře osvětlený a nemá tam ani co stínit. Mobil totiž položíte nahoru do připravené díry pro objektiv. Některé mobilní aplikace mají funkci pro automatické focení dokumentů, takže při skenování budete do krabice jen přidávat další a další papíry.

Celá legrace stojí jen 16 dolarů, ale zatím se posílá jen po Spojených státech. Vzhledem k jednoduchosti nápadu si ale něco podobného můžete vyrobit doma. Původní Scanner Bin byl jen krabicí s dírou, další verze přidala i vlastní LED panel a výškovou nastavitelnost. Firma vyrábí i verzi Pro se dvěma panely na „křídlech“, což se hodí pro skenování knih.