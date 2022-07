Domácí síť bez kompromisů. Jak dosáhnout na maximální propustnost a dokonalé pokrytí

Rychlost sítě omezuje ten nejpomalejší prvek po cestě. Poradíme vám, jak vybudovat síť s maximální propustností a dokonalým pokrytím domácnosti.

Nároky na domácí síť se oproti letům dřívějším značně zvýšily. Zatímco před deseti lety jste měli k síti připojený notebook, telefon, televizor a NAS, dnes už je to i tablet, nejrůznější chytrá zařízení od zásuvek až po žárovky a třeba i lednička či tiskárna. Navíc se to netýká jen vás, ale také často souseda nad vámi, pod vámi, vedle vás, a proto je obzvláště v hustě obydlené oblasti obtížné dosáhnout výborných rychlostí a plného pokrytí.

Už si tedy jen málokdy vystačíte s jedním routerem někde na chodbě – zvýšily se nároky na síť, její propustnost a zatížitelnost, stejně jako míra zahlcení bezdrátových pásem. Je zkrátka potřeba sáhnout po důmyslnějších řešeních, a to i v případě domů s větší rozlohou či vícero patry.

Kabel nic nepřekoná

Je to sice klišé, ale kabel je zkrátka kabel. Pokud máte možnost připojit třeba stolní počítač nebo notebook k domácí síti kabelem, je to jednoznačně nejlepší řešení. A to i v případě, že vlastníte tu nejmodernější a nejrychlejší Wi-Fi 6E. Důvod je prostý – rychlost Wi-Fi klesá s každým metrem vzdálenosti od routeru, s každou překážkou a zdí. S Wi-Fi nikdy nedosáhnete tak nízké latence a tak vysoké stability jako s klasickou ethernetovou sítí. Navíc je možné některé prvky sítě, jako jsou IP kamery a switche, přes ethernet i napájet.