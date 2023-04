Domácí kino nikdy nebylo dostupnější… Máte doma projektor?

Tytam jsou časy, kdy projektory stály několik měsíčních výplat. Dnes koupíte i takové, které stojí pod 5000 Kč. Některé mají i vlastní akumulátor, takže je můžete vzít v noci ven a jednoduše kdekoliv na velkou plochu pustit film. A tzv. ultra short throw modely zase položíte kousek od stěny a vykouzlí větší obraz než televizor.

Nikdy nebyl výběr projektorů tak široký jako dnes, přesto se většina domácností stále spoléhá na klasickou LCD nebo OLED obrazovku. Platí to i u nás v redakci, kde více než polovina lidí o promítání ani neuvažuje. A jak je to u vás?

Lukáš Václavík

Přemýšlím o něm

… už asi patnáct let. Líbilo by se mi mít filmy přes celou stěnu, ale věčně jen hledám důvody, proč si projektor nekoupit. Dříve to byla životnost lamp, teď už to není takový problém. Pak jsem čekal na levnější Full HD, jenže to toho přišly nativní 4K. A když už i ty byly za zajímavou cenu, nadchly mě ultrakrátké projektory, kvůli kterým bych nemusel předělat celý obývák. Takže teď čekám, až nějaký vhodný bude pod 25 tisíc. A pak si beztak najdu novou výmluvu. Třeba na hluk nebo to, že jsem loni vymaloval obývák, nemám bílou stěnu a plátno nechci. :-)

Marek Lutonský

Nemám a nechci jej

Neměl bych pro něj využití. Velmi často se dívám na seriály, ale výhradně na tabletu se sluchátky a hlasitostí na miminum (v posteli před spaním). V podstatě bych nepotřeboval ani televizi, sedám k ní jen při občasném hraní na Nintendu Switch. Myšlenka na velké plátno, k tomu kombinované s hlasitým filmovým zvukem je mi až nepříjemná. Nic takového doma nechci.

Petr Urban

Nemám a nechci jej

Ne snad, že bych o projektorech smýšlel nějak negativně, věřím, že pro někoho to může být dobrá volba, ale já mám malý byt. Kdybych si něco pořídil, tak raději klasický televizor, který by byl napevno umístěný. Přijde mi, že by s ním bylo méně starostí. Promítání přímo na zeď by mi skvělý obraz nepřineslo, musel bych řešit plátno, to někde natáhnout, pak ho zas schovat. Raději ne.

Markéta Mikešová

Nemám a nechci jej

Nejsem zas takový kinofil, abych si potřebovala doma promítat filmy na plátnu. Stejnak k tomu člověk potřebuje velkou místnost, což by v mém případě pokryl jen obývací pokoj, ale ten využívám jinak. Ani se mi nechce investovat do audiotechniky, kterou by člověk k tomu promítání potřeboval, aby získal super zážitek. Solidně velkou 4K televizi mám v ložnici, tam jsem s ní spokojená. Navíc bydlím v pohodě dojezdové vzdálenosti od multiplexů včetně IMAXU… kde to vždycky bude technicky lepší a s chutnějším popcornem.

Jiří Kuruc

Ano mám

Projektor je u mne taková love&hate záležitost. Díky možnosti návrhu našeho domu jsem s instalací projektoru počítal a maximálně vše přizpůsobil: husí krk (příliš úzký), příprava kabeláže pro prostorové reproduktory (zapomněl jsem na Atmos) apod. Ve slavnostní den prvního zážehu jsem ale zjistil, že si receiver Denon se 4K projektorem Epson TW7000 tak úplně nerozumí a původní levný HDMI kabel jsem musel vyměnit za kvalitnější. Laciné, dvakrát placené, nedělejte stejnou chybu.

Ovšem i po výměně za polooptický kabel pokračovaly problémy (výpadky obrazu, přerušování přehrávání...), abych zjistil, že na vině je špatně zorientovaný kabel mezi TV a receiverem. Tyhle výpadky byly navíc tak nepředvídatelné a otravné, že jsem na čas od sledování projektoru ustoupil. Po vyřešení problému ale teď už projektor zapínám i na půlhodinový seriál před spaním, protože ten zážitek se prostě nedá s televizí srovnat.

Stále je však co zlepšovat, koumat a bádat: teď zvažuji nad šedým odrazivým nátěrem, protože světelný výkon projektoru je zbytečně vysoký a potřebuji zvýšit kontrast. Máte s tím někdo zkušenosti?

Jakub Čížek

Nemám a nechci jej

Projektor je jistě skvělá věc, to je zcela bez debat, ale beru jej spíše jako ideální záležitost pro dedikované domácí kino. Já jsem ještě generace Člověka televizního a nemám oddělenou pracovnu, takže si často pouštím třeba televizní zpravodajství jako zvukovou kulisu k práci u počítače. Druhým nešvarem je plátno. Někdo promítá obraz přímo na stěnu, já jsem ale estét, který má na všech stěnách různé obrazy a tisky od umělecky zdatnějších přátel.

Musel bych tedy investovat do velkého plátna a bojovat s tím, jak to bude celé vypadat, když bude plátno volně stažené před nějakou překážkou. Suma sumárum, pro mě a můj malý byt je 50-55" tenká placka a k tomu soundbar a subwoofer mnohem vhodnější řešení.

Tomáš Holčík

Ano mám

Na takové to domácí dívání mám docela obyčejný LED projektor Wowoto T8e s rozlišením 720p. Před pěti lety jsem jej nainstaloval do ložnice a doplnil přehrávačem Nvidia Shield s Bluetooth reproduktorem. Používal jsem jej docela často a nevadilo mi ani to nízké rozlišení. Sloužil jako sekundární možnost pro sledování, když se třeba žena chtěla dívat na něco jiného na televizi. Nyní jej ale už nepoužívám, OLED televize se surround systémem mi dává výrazně lepší zážitek a případně mám u počítače velký 40" monitor, když je TV obsazená.

Vladislav Kluska

Nemám a nechci jej

Kdysi jsem nad projektorem uvažoval. Ale abych ho mohl mít, musel bych mít i prázdnou zeď. A to je luxus, kterého se mi nedostává :) Tak jsme raději koupili větší televizi, kterou lze obestavět skříněmi s deskovkama, a je po problému. Na běžné sledování mi to stačí a vlastně i přijde lepší, už jen kvůli 4K HDR a nulovému hluku při provozu.

Filip Kůžel

Ano mám

Mám a zbožňuju ho. Konkrétně XGIMI Elfin, který nedávno vyhrál srovnávací test přenosných projektorů v časopisu Computer. Většinou ho nikam nepřenáším, ale vzhledem ke vzdálenosti přístroje a mého ucha je prioritou nízká hladina hluku. Svítivost 800 ANSI vzhledem k projekční vzdálenosti 2,5 metru stačí. Systém (Android TV) by mohl být svižnější, ale žít se s ním dá.

Projektor máme v ložnici, jede téměř každý večer, i když je to třeba jen 20minutová epizoda seriálu na usnutí. Líbí se mi, že jen zmáčknu tlačítko a nemusím nikam chodit – zavřu oči a spím. Když jedeme na dovolenou, Elfin putuje do kufříku a jede s námi.

Jaromír Puk

Ano, mám

Projektory občas testuju, nicméně doma mám stabilně pouze větší OLED televizor, a to kvůli univerzálnějšímu využití a nedostatku prostoru pro stabilní instalaci projektoru. Pro občasné využití mám už neprodávaný, ale velmi dobrý Full HD projektor BenQ W1050, který už továrním nastavení kino režimu poskytuje překvapivě výborně nastavené barvy a korektní pleťovky. Není moc rozměrný a má vestavěný základní reproduktor i vysoký jas, takže ho občas využívají známí, když potřebují velký obraz například na filmy pro děti při oslavách.

Karel Kilián

Nemám a nechci jej

Měl jsem možnost otestovat projektor Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150" a musím říci, že to byl fenomenální zážitek. Jasný obraz prakticky přes celou stěnu, poměrně kvalitní zvuk - to bylo něco, co jsme si opravdu užili. Nicméně tím se můj standard nastavil tak vysoko, že už se nespokojím s obyčejným projektorem za pár tisíc.

A co vy, máte doma projektor?