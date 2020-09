Domácí dron Amazonu ohlídá byt a podívá se, kam je potřeba. Létat přitom umí úplně sám

Amzon představil vylepšené hlasové asistenty, ale také novinky z hlediska zabezpečení domácnosti, které vznikají v rámci dceřiné firmy Ring. Nejzajímavější novinkou je domácí autonomní dron, který dokáže létat po celé domácnosti a nahlédnout tam, kde je to zrovna potřeba.

Dron je de facto bezpečnostní kamerou. Název má Ring Always Home Cam a dokáže spolupracovat s ostatními zabezpečovacími prvky systému Ring, což jsou především různé senzory. Jakmile tedy například senzor na okně zaznamená potenciální nebezpečí, kamera se na věc může přiletět podívat.

Na ukázku se můžete podívat na videu:

Dron má čtveřici rotorů, mezi kterými je zavěšeno svislé tělo nesoucí kameru. Celek působí kompaktně a svým tvarem přesně zapadá do základny, která zajistí komunikaci a napájení.

Samozřejmostí je možnost živého vysílání obrazu, abyste si mohli zkontrolovat, co se doma děje. Dron také zvládne předem naplánované preventivní prohlídky domácnosti, abyste si třeba zkontrolovali, zda jste nezapomněli zavřít okna.

Není to ale žádná hračka. Kameru nelze ovládat manuálně jako běžný dron, jen jí můžete zadat trasu prohlídky. Samotný let se řídí zcela autonomně.

Novinka přijde na trh v příštím roce a bude stát 250 dolarů. Po přepočtu a zdanění by to znamenalo přibližně sedm tisíc korun. Ale moc nepočítejte s tím, že by se u nás toto zařízení oficiálně prodávalo.