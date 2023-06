Doma, venku, v autě… Kde nejčastěji posloucháte hudbu?

Už jsme se vás ptali, jestli hudbu streamujete, stahujete či kupujete fyzické nosiče nebo to, jestli dáváte přednost bezdrátovým sluchátkám před těmi s kabelem. Ale kde a kdy tu hudbu nejraději posloucháte? Je to při nějaké práci, relaxu na gauči, jízdě autem, nebo při pobytu venku? Zvolte jednu z možností v anketě a pak můžete detaily upřesnit v komentáři.

Kolik času denně hudbě věnujete? Běží vám v autě klasický rozhlas, přehrávač, nebo do reproduktorů pouštíte hudbu z mobilu? Máte doma bezdrátový reproduktor, který s sebou nosíte, abyste nemuseli používat sluchátka?

Marek Lutonský

Venku

Nemám rád zvukovou kulisu. Nejsem v tomto směru multitaskový, takže buď poslouchám, nebo dělám něco jiného. Hudba při práci mě rozptyluje, rozčiluje – vlastně stejně jako jiné zvuky, které odvádějí pozornost. Ale když někde jdu, na sluchátka a Spotify nezapomínám. Dříve jsem chodil ve velkých náhlavních, pohodlnější je to ale s malými true-wireless s ANC. V autě mi hraje prakticky pouze Český rozhlas Plus, tedy stanice s mluveným slovem.

Už několik týdnů připravuji velké srovnání sportovních sluchátek při používání na kole, na Živě vyjde ještě v červnu. V sedle trávím dlouhé hodiny, tady by se hudba hodila. Jenže jsem zvyklý na určitou kvalitu a cyklistika vůbec není tichý sport. Vítr a hluk z okolí brání přenosu nižších frekvencí a nebaví mě poslouchat tranzistoráček. Ale pro mluvené slovo, audioknihy a podcasty je to skvělé.

Petr Urban

Doma přes reproduktory

Důvod to má jen jeden: většinu času pracuji z domova. Na druhou stranu sluchátka používám téměř obsesivně a vytahuji je, kdykoli opustím pracovní stůl. Při procházkách v posledních dvou letech spíš poslouchám podcasty, ale někdy si pustím muziku. Relativně často cestuji a při práci ve vlaku si jako kulisu rovněž pouštím hudbu, ovšem do sluchátek, protože tím nechci obtěžovat ostatní cestující. Nakonec poslouchám skoro všude, ale doma, myslím, bezpečně nejčastěji.

Lukáš Václavík

Venku

Venku při práci, sportu, procházkách nebo v podstatě kdykoliv, když s nikým nemusím mluvit, tak mám na uších sluchátka a něco poslouchám. Teď to sice momentálně není hudba, ale spíš podcasty a audioknihy, ale historicky ta hudba jasně vede.

Naopak při práci na počítači musím mít úplný klid. Hudba mě ruší. Zpívaná samozřejmě více než jen instrumentální, ale i tak raději poslouchám bouchání do klávesnice a klikání myši.

Karel Kilián

Doma přes reproduktory

Hudbu příliš často neposlouchám, ale když už, tak nejčastěji na svém pracovním notebooku, jehož reproduktory nepodávají kdovíjaký zvukový zážitek. I to do jisté míry naznačuje, jak jsem na tom z hlediska požadavků na kvalitu zvuku – určitě nejsem žádný audiofil.

Ve výjimečných případech, kdy manželka ve stejnou chvíli sleduje nějaký film nebo seriál, používám klasická („drátová“) sluchátka, která byla součástí balení mého někdejšího telefonu Sony Xperia Z1. Pro mé potřeby naprosto postačují.

Mimo domov hudbu neposlouchám – nemám ani pořádná sluchátka, protože nemám rád, když nevím, co se děje kolem mě. V autě neposlouchám buď vůbec nic, nebo jen výjimečně – ale to musím mít náladu – Radiožurnál, kde mě zajímají spíš zprávy a publicistika než hudba.

Jan Láska

Doma přes reproduktory

Hudba mi jako podkresová kulisa k práci hraje prakticky každý den. Když v místnosti není nikdo další, tak do repráku, pokud se potřebuji soustředit a ostatní štěbetají, tak do sluchátek. Používám bezdrátové pecky s ANC a do těch obvykle z mobilu poslouchám i při cestách MHD. Hudbu streamuji výhradně ze Spotify, které dokážu snadno přepnout z mobilu do PC nebo chytré televize.

A co vy, kde nejčastěji posloucháte hudbu?