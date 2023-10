Dokumenty v dokumentech. Google ze své online kanceláře udělá stavebnici

Google v první části října oznámil několik novinek ve svých kancelářských online službách. V Disku bude zavedena nová sekce, kde najdete záznamy o posledních aktivitách v souborech. Jde o komentáře nebo neschválené žádosti o přístupy k souborům a směšný v dokumentech.

Kdybychom to měli přeložit do přístupnějšího jazyka, znělo by to zhruba tak, že zde uvidíte věci k vyřízení. Do sekce se dostanete z postranního panelu. Distribuce proběhne během října a listopadu a prozatím se týká jen placených účtů Workspace.

Těch se také dotkne rozšíření možností pro delegované kontakty. Ty mohou zobrazovat, ale také měnit záznamy ve vašem adresáři, třeba doplní adresy nebo telefonní čísla. Kontakty smí i mazat. K novým pravomocem patří správa štítků a kontaktů v kategorii Ostatní.



Aktivity najdete na jednom místě

Pokud jste měli nastavené nějaké delegované kontakty, musíte jejich roli v souvislosti se změnami potvrdit do 12. listopadu, jinak o správní práva přijdou. Samozřejmě jim můžete správní práva ke svému adresáři udělit kdykoli později.

Teď něco, co si kromě placených účtů užijí také ti s obyčejnými osobními účty. Do textového procesoru Dokumenty Google vývojový tým přidává tlačítka, abyste do těl dokumentů mohli snadno vkládat tzv. stavební prvky. Jde například o mapovou navigaci, jiné dokumenty, tabulky či prezentace, události z kalendáře aj.



Tlačítka v novém prázdném dokumentu vás vybídnou ke vložení stavebních prvků

Tyto prvky jsou aktivní a nabídnou vám dodatečné informace nebo možnosti. Je to mírně ve stylu komponentů v Loopu. Google tomuhle přístupu říká smart canvas, tedy chytré plátno. Iniciativu oznámil před dvěma roky. Do dokumentu vložíte třeba také koncept e‑mailu.

Tlačítka pro přidání některých typů prvků se objeví zhruba v oblasti záhlaví nového prázdného dokumentu. Nadále platí, že když napíšete zavináč, tak se otevře nabídka pro vkládání stavebních prvků. Distribuce funkce proběhne od října do listopadu.

Zdroje: Google Workspace Updates (1, 2, 3) | Contacts Help