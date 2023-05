Dojedou 15, ale i 40 km. V červnovém Computeru jsme otestovali elektrické koloběžky

V červnovém vydání časopisu Computer jsme otestovali 8 mobilních telefonů s cenou okolo desíti tisíc. Tyto mobily už obstojně fotí a nabízí dostatečný výkon i pro náročnější uživatele. Přesto jsme odhalili zásadní rozdíly v kvalitě fotoaparátů, ve výdrži a i v onom výkonu. A proč byste měli kupovat horší mobil, když nemusíte?



V druhém velkém testu se utkalo pět elektrických koloběžek v cenovém rozpětí od osmi do dvaceti tisíc. Díky tomu jsme snadno odhalili, za co si u dražších modelů připlácíte: je to zejména vyšší výkon a delší dojezd. Je zásadní rozdíl, pokud do kopce uháníte rychlostí 20 km/h a ujedete až 40 km, nebo stoupáte rychlostí poloviční a i dojezd je výrazně kratší. Pro každého se ale hodí jiný model.

V hlavním tématu jsme se věnovali domácím úložištím NAS a ukázali jsme, že nemusí sloužit pouze k ukládání dat. Těch užitečných funkcí, které zvládají navíc, je skutečně hromada a obhájí vyšší počáteční investici.

Obsah Computeru

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Lháři v síti

Střípky z Linuxu

Tweetomanie

Připraveno ke startu

Černobíle: klasický displej vs. OLED

Inspirace

Hardwarové novinky

Novinky z konference Google I/O

Seriál AI v praxi: AI napomůže v rozmachu VR

Fotofascinace: start rakety Super Heavy s lodí Starship

Statistika: mobilní služby v České republice

Pozvánka na Prague Maker Faire

Výročí: otec internetu Vinton Cerf

Programování elektroniky: solární harvestor

Časová osa: historie letadlového létání

Čísla čísla

Novinky z elektrosvěta

Téma

Proč používat NAS

Způsoby využití síťového úložiště

Bezpečné nastavení NASu

Dva velké testy

Chytré telefony střední třídy

Elektrické koloběžky

Test softwaru

Služby pro posílání velkých souborů zdarma

Recenze

14" notebook HP Pavilion Plus 14

Reproduktory Sonos Era 100 a Era 300

14" notebook Acer Swift 14

Chytré sportovní hodinky Garmin Forerunner 265 a 265S

Sluchátka JBL Tour Pro 2

Grafická karta Asus Dual GeForce RTX 3060 OC Ed., 8 GB

Herní myš Genesis Xenon 770

Bezdrátová nabíječka Canyon CNS-WCS404B

Top 5: legendární modely telefonů Nokia

Nejlepší mobilní aplikace

Cenový přehled

Fitness náramky a chytré hodinky

Fotoškola

Novinky ve fotografii

Tipy & Triky

Plná verze: iTop PDF

Plná verze: ASCOMP F-Rename

Plná verze: SoftOrbits Easy Photo Denoise 8.0

Plná verze: Ashampoo Photo Converter 2

Plná verze: Abelssoft SyncManager 2023

Jak se obejít bez pobočky České pošty

Jak odeslat soubor pomocí P2P

Jak uvolnit paměť v iPhonu

Kde hledat informace o památkách

Počítačová sestava měsíce: hraní ve 2K rozlišení

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

Herní doupě

Herní handheld Asus ROG Ally

Star Wars Jedi: Survivor

Meet Your Maker

The Mageseeker: A League of Legends Story

Dead Island 2

Mobilní hry