Dojede dále a bez defektu. Test elektrické koloběžky Sencor Scooter S70

Klasickou koncepci doplnil Sencor odpružením předního i zadního kola. Přineslo to zvýšení komfortu, nebo jde o marketingový trik? A jak daleko vlastně dojede?

Plusy Bezdušová kola bez defektů

Cena versus dojezd

Skládací mechanismus Minusy Horší stabilita jízdy

Zastaralá aplikace 8 /10 Hodnocení

Novinka od Sencoru bohužel nestihla červnový velký srovnávací test elektrických koloběžek, nicméně jsem ji podrobil stejné testovací metodice. Protože mám ještě zkušenosti s ostatními koloběžkami v živé paměti – a v nesmazatelných poznámkách – nevyhnu se srovnání.

Klasická koncepce s bonusem

Sencor vychází z klasické koncepce stanovené před mnoha lety legendární Xiaomi Scooter první generace – motor v předním náboji, brzda rekuperační plus kotoučová mechanická na zadním kole a baterie ve stupačce. Aretace skládacích řídítek nevyžaduje mnoho síly, takže složení a rozložení zvládnou i slečny. Možná to zní jako samozřejmost, ale neplatí to u všech koloběžek.



Na systému aretace řídítek se nic nemění. Tohle si Sencor vyzkoušel u minulách generací a funguje to skvěle.

Koloběžka se ovládá pomocí klasického otočného „plynu“ palcem pravé ruky, brzda vlevo aktivuje rekuperaci, mechanickou brzdu a rozbliká zadní světlo. Displej zobrazuje aktuální rychlost, režim a stav baterie pomocí pěti svítících segmentů (po 20 %), takže pozor, tři čárky mohou znamenat 59, ale i 41 %. Maximální rychlost je 25 km/h a nosnost 120 kg. Tolik dosavadní „speclist“, jdeme na dojmy z praxe.



Také ovládání a displej jsou osvědčený standard.

Zbytečné (přední) odpružení

Výrobce vsadil na děrované pneu bez vzduchu, které vás uchrání od defektů. Nahlédnutím do různých koloběžkových diskusních fór zjistíte, že defekt na koloběžkách je opravdu nepříjemná záležitost, a to zejména u předního kola, ze kterého trčí dráty k motoru. Lidé vozí kola do pneuservisů, kde v lepším případě jen dodřou celé kolo, v horším takovou opravu vůbec nechtějí provést. Uživatelé radí vařit kolo, aby guma změkla (to zadní, samozřejmě), nepočítaje zlámaných montpák.

A tak není divu, že po prvním defektu sahají uživatelé po aftermarketových děrovaných kolech a všichni se shodují, že sice utrpí komfort, ale lepší než nedojet vůbec. Sencor chtěl problém vyřešit odpružením, a tak přední kolo drží odpružená vidlice, a dvě pružiny najdete i mezi stupačkou a zadním kolem.



Přední odpružení funguje jen při „násilném“ propružení, na nerovnostech bude fungovat až s jezdcem o limitní hmotnosti 120 kg. Funkci zadních pružin pocítí i lehčí jezdec, ale jen „v nohách“. Méně příjemné rázy do rukou z příčných nerovností by měla vyřešit přední pružina.

Zkrátím to: přínos zadního odpružení je minimálně znatelný, přínos předního odpružení nulový. Aby odpružení na nerovnosti zafungovalo, musí být protiodpor – hmotnost. A toto odpružení je zřejmě nastaveno na maxi­mální limit hmotnosti jezdce 120 kg. S běžným 85kg jezdcem odpružení nic neudělá. Na příčné nerovnosti zkrátka koloběžka drncne stejně jako všichni konkurenti z velkého testu. Jde o zbytečnou zátěž a zvýšení ceny.

Výkon, který drží

Ve velkém testu jsme mimo jiné měřili, jak rychle dokáží koloběžky stoupat do prudšího testovacího kopce. Konkurenti s motory o shodném výkonu 400 W a s cenou okolo 15 tisíc stoupali podobnou rychlostí 15 km/h. Odpich je solidní, stejně jako okamžitá akcelerace. Tempomat malinko cuká při cestě z mírného kopce, ale nejde o nic dramatického.

Jízdu doprovází horší stabilita: poměrně vysoký nášlap nad osami kol, vysoké těžiště, plus úzká řídítka znamenají, že vás mohou nerovnosti na asfaltu rozhodit. Řídítka musíte pevně držet a zapomeňte na jízdu jen s jednou rukou. Jen jednou jsem se ohnal po komárovi na lýtku, a už jsem jel z cesty. Jízda odrazem nohou, když baterie dojde daleko od zásuvky, je vinou této charakteristiky nepohodlná – ale to u drtivé většiny koloběžek.



S výkonem se pojí i brzdný účinek. Po krátkém zajetí podávala zadní kotoučovka skvělý výkon, zadní kolo však jde rychle do smyku, a pokud nechcete brzy měnit zadní pneu, musíte na brzdu opatrně.

Rekuperace pomáhá jen částečně. Brzdný účinek je sice v rámci této koncepce maximální, v praxi je ale brzdná dráha delší a musíte s tím počítat. Modernější koncepce s motorem vzadu a brzdou vpředu zabrzdí na znatelně kratší vzdálenost.

Dojede daleko

Pozitivem vyššího těla nášlapu je ale kapacita baterie: výrobce do ní vměstnal rovných 15 Ah, přičemž konkurenti z testu – Ninebot F2 Plus E a Xiaomi Mi Scooter 4 Pro – nabízejí necelých 13 Ah. To se projevilo i v dojezdu, kdy Sencor zvládl na testovacím okruhu 26,7 km, zatímco uvedené modely 24,15 km, respektive 22,96 km. Naše testovací trasa vede z třetiny po rovině, z třetiny do kopce a z poslední třetiny z kopce – aby se projevila i rekuperace.



Velký trumf tohoto modelu – velká baterka. Naopak nabíječka je příjemně malá, klidně ji můžete přibalit do batohu.

Průběh výkonu je příjemný, ten maximální vydrží až do hranice zhruba 30 % nabití baterie – pak rychlost klesá, ale pokud současně pojedete do kopce, dočkáte se rychlejšího poklesu. Pod 10 % jede koloběžka krokem. I to je velmi dobrý výkon, třeba u Xiaomi Mi Scooter 4 Pro došlo k poklesu výkonu už po vyčerpání poloviny kapacity baterie. Při testování poklesl výkon už ve stavu zhruba 40 % nabití, šlo však o ochranu proti přehřátí (byť patřičná ikona na displeji nesvítila). Minusové body nestrhávám, koloběžka dostala opravdu zabrat a v kuse ujela přes 17 km v horkém letním dnu.

Příjemně potěšila funkce automatické rekuperace a jízda z kopce obecně: koloběžka vás pustí za rychlost 35 km/h, kdy už trošku vadí horší stabilita, ale aspoň nemáte pocit, že by vás zbytečně brzdila. I v této rychlosti a bez stisku brzdy rekuperace mírně zabírá a na kilometru vrátila do baterie sympatické čtyři procentní body. Samozřejmě pokud se spokojíte s nižší rychlostí jízdy z kopce, můžete mírně přibržďovat a rekuperace se zvýrazní.



Mobilní aplikace je funkční a nechybí zde nic podstatného, jen je zoufale nemoderní.

Vezměte tu bez odpružení

V poměru ceny, výkonu a dojezdu vychází Sencor S70 velmi dobře, a to i s přihlédnutím ke konkurenci. Třeba základní Xiaomi Scooter 4 nabízí za podobnou cenu nižší výkon a zhruba poloviční dojezd.

Před koupí naopak zvažte, zda vám nepostačí Sencor Two S60. Sice je o pár centimetrů kratší a dojede o pár kilometrů méně, nemá ale zde zbytečné odpružení, tím ušetří kilo na hmotnosti a vám zhruba dva a půl tisíce korun.