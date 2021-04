Dodávky hardwaru čeká další krize. Nová kryptoměna se bude těžit na SSD a HDD

Nedostatečná kapacita továren, covid, omezená mezinárodní doprava, špatné počasí a kryptohorečka. Loni a letos se sešlo tolik negativních faktorů ovlivňujících výrobu čipů a s ní spojené elektroniky, že z toho mají radost snad jen výrobci. Daří se jim všechno prodat a můžou si účtovat, kolik chtějí.

Nové zprávy z Číny a Hongkongu hovoří o tom, že by brzy mohly být špatně k dostání také pevné disky a SSD. Podle HKEPC a MyDrivers se prý v zemi draka ve velkém skupují úložiště v kapacitách od 4 do 18 TB, totéž bychom mohli brzy očekávat také v dalších regionech. Důvod?

Připravuje se nová kryptoměna Chia s odlišným konceptem než ty dosavadní. Bitcoin, Ethereum a spol. jsou založeny na principu proof of work, kdy se těžba odvíjí od výkonu procesoru, grafické karty nebo speciálních čipů ASIC. Chia ale přichází s modelem proof of space and time, jenž bude záviset na diskové kapacitě a velkém množství čtení a zápisů.

Bitcoin „lze“ těžit i s tužkou a papírem

Za touto kryptoměnou stojí Bram Cohen, tvůrci BitTorrentu. Dle jeho slov jde o „zelené peníze“. Tím naráží na fakt, že HDD a SSD mají řádově nižší spotřebu než CPU nebo GPU. Jaksi už ale pomíjí to, že Chia asi dá flashovým pamětem s omezeným počtem zápisů hodně zabrat a SSD budou rychleji odcházet. To už tak ekologické není.

Chia zatím není obchodovatelná, ale těžaři už připravují farmy. V Asii mizí skladové zásoby úložišť a očekává se až trojnásobný nárůst cen. Až budou alzy a cézetcéčka hlásit „Budeme se těšit!“, víte, co se stalo.

