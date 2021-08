Dodávka čipů z výroby se rekordně prodlužuje. I velcí hráči musí čekat přes půl roku od objednání

Čipová krize stále trvá a stále se zhoršuje. Potvrzuje to i nejnovější statistika společnosti Susquehanna Financial Group, která od roku 2017 analyzuje data i z oblasti rychlosti výroby a dodávek čipů.

Podle informací webu Bloomberg, který se k analýze dostal, je dodávka čipů od objednání u výrobce na rekordně dlouhých hodnotách.

Pokročilé polovodiče mají aktuální čas dodání přes 20 týdnů a v případě řadičů a složitějších logických obvodů, kam patří samozřejmě procesory, čipsety, grafické čipy a podobně, je doba dodání už téměř 27 týdnů, což je v přepočtu více než půl roku.

Když k tomu připočítáme fakt, že například už i TSMC prioritizuje a dává přednost nejdříve velkým odběratelům jako je Apple, Nvidia, AMD a podobně, je jasné, že malí hráči na tom musí být z pohledu fronty a čekání opravdu hodně špatně. Velcí hráči už předem vykupují výrobní linky na dlouhou dobu dopředu a dlouhá čekací doba znamená, že musí i dostatečně brzy dodat finální návrhy čipů. To může rozhodit klasickou kadenci vývoje, takže uvidíme, s jakými novinkami přijdou zmíněné firmy.

Dle odhadů by se situace měla uklidnit nejdříve v polovině příštího roku, kdy už by se měla srovnat poptávka s nabídkou a mělo by být dostatek výrobních kapacit k rychlému uspokojení zákazníků.