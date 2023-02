Dobrá zpráva je, že už máme všechny netflixy. Špatná, že je jich moc (Podcast Živě)

Do Česka dorazila poslední velká zahraniční streamovací služba. SkyShowtime si do dubna pořídíte hodně levně a v jejím katalogu najdete spoustu filmových a seriálových pecek. Netflix mezitím plánuje omezit sdílení hesel, Disney+ je ve ztrátě, Hulu bude možná na prodej a HBO Max by mělo dělat, že neexistuje. V plném rybníku bude ještě těsněji, protože startuje Prima+.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

Poslouchejte nás v podcastových aplikacích Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a Google Podcasty. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej. V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.