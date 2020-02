Do YouTube Music brzy nahrajete i vlastní skladby. Konec Google Play Music se blíží

Google službu YouTube Music představil již před několika lety a měla by v budoucnu nahradit starší Play Music. To se sice zatím nestalo, konečně ale doplní jednu z nejdůležitějších funkcí – možnost nahrávat si vlastní hudbu.

Možnost nahrání vlastních skladeb do cloudu je jedna z funkcí, která odlišuje právě starší Google Play Music (GPM) od konkurence. Zdarma je možné takto do služby umístit až 50 000 skladeb a uložit si tak vaši zakoupenou knihovnu či starší kousky, které nejsou dostupné v rámci streamingu. Tuto funkci ale nepodporuje novější YouTube Music, které má GPM v budoucnu nahradit. Podle dvou zdrojů webu 9to5Google to ale vypadá, že se interně již testuje verze aplikace, která jí disponuje.



Možnost nahrávání vlastních skladeb se naučí i YouTube Music.

O spojení obou služeb se začalo mluvit již v roce 2017, kdy došlo ke spojení obou tým. Následně došlo k několika vyjádřením, že se chystá nástroj pro převod knihovny mezi službami apod., prozatím ale k ničemu takovému nedošlo. Stejně tak vývoj YouTube Music jde velmi pomalu a chybí i tak základní funkce, jako je možnost castování hudby z webové stránky na podporovaná zařízení.

Prozatím tak není přesná časová osa přechodu, některé zdroje ale uvádí, že uživatelé by mohli být vyzváni k přenosu své knihovny do nové služby v následujících měsících a k vypnutím GPM by tak došlo do konce roku. Je ale možné, že se vše ještě protáhne – Google na přechod očividně příliš netlačí.

