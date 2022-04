Do Windows 11 dorazí Průzkumník s panely, bohatší Start a zlepšováky pro práci

Microsoft minulý týden představil novinky orientované na podniková prostředí, z nichž některé zasáhnou rovněž spotřebitelský segment. Motem byla hybridní práce, čímž je myšleno, že ve větší míře pracujeme i z domova. Ačkoli Panos Panay, šéf rozvoje Windows, nemluvil konkrétně, ve videu firma ukazuje, co pro Jedenáctky chystá. Většinu novinek jsme už viděli.

Mnohé si v posledních týdnech můžete vyzkoušet v programu Insider. Představená vylepšení přitom Microsoft nespojil s konkrétní verzí Windows 11. Je zřejmé, že by se vylepšení měla přenést do podzimní verze 22H2, jejíž vývoj nedávno došel do fáze betaverze. Na uvedené akci však Windows 11 verze 22H2 oficiálně představeny nebyly, jak jsme spíše očekávali.

To také indikují poslední sestavení Windows 11 v programu Insider. Co je tedy z načrtnutých novinek podstatné?

Průzkumník s panely a osobním obsahem . Panelové prostředí integrovaného správce soborů jsme viděli a osahali si neoficiálně, Microsoft teď přiznává, že jej do Windows 11 hodlá doručit. Prý šlo o jednu z nejčastějších žádostí ze strany firem. Průzkumník vám dále na domovské stránce navrhne složky a soubory. Při využívání cloudu a kolaborativních funkcí uvidíte, kdo provedl poslední změny. Soubory přidáte k oblíbeným.

Připínání oken . Tohle si může už vyzkoušet podobně jako většinu věcí na tomto seznamu. Při přetahování okna se v horní části obrazovky objeví nabídka pro připnutí okna do vybrané polohy. Funguje to s myší i dotekovou obrazovkou.

Složky v nabídce Start . Složky se zástupci programů i pojmenujete.

Režim pro soustředěnou práci . Když ho zapnete, Hodiny ukáží odpočet do konce relace. Na základě vašich preferencí se na určenou dobu skryjí všechna upozornění od informačních pruhů po čísla v ikonách na hlavním panelu.

Kvalitnější videokonference . V závislosti na hardwaru Windows při videohovorech zvýrazní váš hlas, rozostří pozadí za vámi nebo upraví oči tak, aby to vypadalo, že se díváte do kamery, tj. na osobu na druhé straně.

Živé titulkování . I tuhle novinku už Redmondští ukázali, pro češtinu ale zatím využitelná není. Pokud si vystačíte s angličtinou, tak možná oceníte, že Windows okamžitě vygeneruje titulky ze zvukových zdrojů. Zmáčkněte Win+Ctrl+L.

Hlasové ovládání počítače. Windows 11 dnes rozpoznává český projev a promění jej do textu. Časem bude možné rozpoznávání hlasu využít rovněž pro ovládání počítače. Podobně jako titulkování funkce patří do širší snahy učinit Windows inkluzivnější platformou.

Několik vylepšení míří primárně na firmy s tím, že se vesměs jedná o bezpečnostní aspekty. Druhým velkým tématem jsou Windows 365:

Ochrana dat klíčem do USB . K datům v počítači se nikdo nedostane, dokud se pomocí Windows Hello for Business neověří přístup, který bude možné pevně spojit např. s fyzickým klíče do USB.

Smart App Control . Režim vám umožní v systému provozovat jen důvěryhodné aplikace. Aktivace bude možná jen při čisté instalaci Windows 11. Kromě digitálních podpisů bude důvěryhodnost vyhodnocena pomocí umělé inteligence, data se budou sbírat a vyhodnocovat v cloudu.

Microsoft Defender SmartScreen nabídne pokročilou ochranu proti phishingu.

Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) bude v dalším vydání Windows 11 standardně zapnuté na širším spektru počítačů. Microsoft si tak stále nechává prostor pro to, aby funkce na některých zařízeních mohla být standardně vypnutá.

Credential Guard bude standardně aktivní v edici Enterprise. Podobně bude ve firmách standardní, že Local Security Authority (LSA) načte jen podepsaný kód.

Integrace Windows 365. O tom se více dozvíte v samotném příspěvku. Microsoft službu do Jedenáctek integruje tak, aby bylo používání cloudového počítače co možná nejpřístupnější. Poslouží k tomu samostatný nový klient.

