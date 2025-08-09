Do vývoje WinUI se zapojí komunita. Microsoft chce rozhýbat zamrzlý vývoj

Windows nabízí různé možnosti, jak tvořit programy. Široké možnosti vyplývají z desítky let trvající historie Windows. Aktuální platforma pro tvorbu uživatelských prostředí se nazývá WinUI 3. A v nadcházejících měsících se plně otevře její zdrojový kód.
Kořeny WinUI sahají do éry Windows 8 a Windows Phonu. Technologii původně využívaly programy vyvíjené na bázi WinRT a později Universal Windows Platform (UWP), kterou Microsoft v roce 2021 přestal aktivně vyvíjet.
Po UWP nastoupila platforma Windows App SDK. Je to soubor nástrojů a technologií na vývoj programů. Nabízí API, které programy mohou využívat jak ve Windows 11, tak ve Windows 10 bez omezení funkčnosti. WinUI 3 je důležitou součástí Windows App SDK.
Jak z výše uvedeného vyplývá, WinUI se objevilo ve více verzích, ale právě v té třetí se knihovna oddělila od systému. Díky tedy tomu není vázána na konkrétní verzi Windows a může být aktualizována nezávisle a častěji než samotný operační systém. Programy tudíž mohou používat stejné prostředí ve Windows 11 i Windows 10.
Loni v listopadu Microsoft nastínil, do kterých vývojářských technologií investuje primárně
Kdybychom hledali lidský popis, Windows App SDK by se dalo charakterizovat jako pokus Microsoftu o zjednodušení života vývojářům a vývojářkám. Ti si nemusí lámat hlavu nad tím, jaké jsou rozdíly mezi různými verzemi Windows. Jejich program by měl fungovat a vypadat stejně ve všech verzích systému.
Americký novinář Paul Thurrott, který vývojářské nástroje a technologie od Microsoftu sleduje, nicméně popisuje neradostný stav Windows App SDK. Výrobce ho aktualizuje sporadicky. Vývojářskou zpětnou vazbu skoro neřeší. Situaci by mělo změnit plné otevření vývoje WinUI.
Jenže Windows App SDK je open source, tak co se má otevřít? Praxe je komplikovanější než krátká deklarace. WinUI vyvíjí Microsoft. Jeho kód pak vývojový tým zveřejňuje na GitHubu, ale to je zhruba všechno. Celé je to jednosměrné. Zjednodušeně řečeno, nově bude vývoj otevřený komunitě, která do projektu bude moct aktivně přispívat. Otevře se dvousměrná výměna informací.
Nové nativní programy pro Windows by měly používat WinUI, doporučuje Microsoft
Takové otevření není lehké, protože WinUI je hluboce zakořeněné ve Windows, popisuje zástupce Microsoftu na GitHubu. Svůj plán budou redmondští realizovat v období zhruba půl roku ve čtyřech etapách:
- Zvýšení frekvence zrcadlení zdrojového kódu na GitHub. Koncem srpna vyjde Windows App SDK 1.8 a poté budou všechny další úpravy ze strany vývojového týmu zveřejňovány v repozitáři. Repozitář se oproti dosavadní praxi bude aktualizovat častěji. Vývoj tak bude transparentnější a předvídatelnější.
- Otevření repozitáře. Externí vývojářky a vývojáři budou moct repozitář naklonovat a vyvíjet lokálně.
- Příspěvky z komunity. Externí vývojáři a vývojářky budou moct do projektu aktivně přispívat a spouštět testy.
- GitHub je hlavní centrum vývoje. Vývoj se bude odehrávat primárně zde. Na GitHubu se budou hlásit a řešit chyby se zapojením komunity. Interní zrcadla Microsoft vypne, protože už je nebude potřebovat.
Pro Microsoft Windows App SDK viditelně nepředstavovalo prioritu a otevření zdrojového kódu působí tak, že nedostatek interních zdrojů firma kompenzuje příspěvky z komunity. Na druhou stranu se ale zdá, že Microsoft vyslyší hlasy z vývojářské komunity a bude řešit jejich problémy a návrhy.
Otevření zdrojového kódu není bezprecedentní. Microsoft v posledních letech na open source sází stále častěji. Jednak ho sám využívá, jednak otevírá některé své projekty. Za všechny příklady jmenujme .NET, Visual Studio Code nebo PowerToys. Dříve redmondští do Windows implementovali Windows Subsystem for Linux a svůj webový prohlížeč staví na Chromiu.