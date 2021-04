Do USA míří balíky s grafickými kartami GeForce RTX 3080 Ti od MSI. Prozradila to fotka „pošťáka“

O grafické kartě GeForce RTX 3080 Ti, která bude mít výkonem blíže k GeForce RTX 3090 než ke slabší GeForce RTX 3080, se spekuluje už dlouho a dle posledních neoficiálních informací její uvedení Nvidia záměrně odsunula. Nyní se však objevil další „důkaz“, byť trochu nestandardního formátu.

Na facebookovém účtu uživatele Loki LOK se totiž objevily fotografie velkých balíků mířících do USA, které na sobě měly i poměrně přesný popis toho, co nejspíše obsahují uvnitř. Dle fotografií uživatele, říkejme mu „geekovský pošťák“, jsou v krabicích grafické karty od MSI a to konkrétně MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X12G OC, GeForce RTX 3090 a několik dalších jako MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC a podobně.

Může se samozřejmě jednat o podvod, ale na GeForce RTX 3080 Ti se čeká už poměrně dlouho a informace se rychle množí. Jak se nachází i na dokumentech na balíku, 12GB VRAM by měla řešit problém s malou pamětí u GeForce RTX 3080 (10 GB), nicméně dříve se objevily spekulace i o 20GB verzi. Počet cuda procesorů by měl být kolem 10 240, což je velmi blízko GeForce RTX 3090, takže karta by měla mít velmi podobný výkon.

Cenovku lze předpokládat v oblasti mezi GeForce RTX 3080 a 3090, avšak otázkou zůstává reálná dostupnost.