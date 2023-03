Do stanu i na chalupu. Srovnávací test kapesních a přenosných projektorů

Přenosné projektory jsou poněkud svérázná skupina, proto jsme zvolili zástupce z širokého cenového rozpětí a s různým světelným výkonem.

Při pohledu do nabídky přenosných projektorů získáme dojem, že jde o výrobci nechtěná dítka. Větší značky chtějí mít obsazenou kategorii, výchově však nevěnují dostatek péče. Renomovaní výrobci projektorů se do této kategorie nehrnou. Takže je trh plný modelů pamatujících předchozí desetiletí a vybrat reprezentativní vzorek není snadné.

Záměr otestovat jen kapesní projektory vzal za své – vzdali jsme požadavek na baterii a zvýšili cenu. Ačkoli testované projektory nejsou přímými konkurenty (nejlevnější stojí čtyři a nejdražší šestnáct tisíc), mohli jsme zodpovědět nejdůležitější otázky:

Vyplatí se ty nejlevnější projektory s nejnižším výkonem? Dokáží projektory fungovat samostatně? Vydrží baterie projektorů alespoň na jeden film? Dostanete za čtyřnásobnou cenu čtyřikrát víc funkcí a výkonu?

Od mizerného rozlišení po Full HD

Projektory s cenou pod pět tisíc nabízejí rozlišení 854 × 480 px, které vám nebude vadit opravdu jen ve výjimečných případech: pustíte si – nebo svým dětem – nenáročný, kreslený seriál, nebo sitcom, na který vlastně není potřeba koukat, protože scény znáte a důležitější jsou vtipné dialogy. V této ceně udávají výrobci světelný výkon okolo 100 lumenů.



Srovnání všech projektorů jasně ukazuje souvislost mezi světelným výkonem a velikostí: ty nejmenší jsou nejslabší, největší naopak nejsilnější. Projektory na výšku jsou v poslední době mezi výrobci oblíbené

Ovšem pozor – je rozdíl, pokud výrobce udává hodnotu ANSI lm a LED lm. První hodnota je měřena dle ANSI (American National Standard Institute), a jde tedy o hodnotu opřenou o poměrně přesné a důkladné měření. Pokud výrobce uvádí LED lumeny, pak bere v úvahu takzvaný Helmholtz-Kohlrauschův efekt, který říká, že lidské oko vnímá velmi saturované barvy jasnější, než ve skutečnosti jsou – a to je právě případ LED zdrojů světla. Obecně se udává, že LED lm díky tomuto efektu nabízí 1,2× až 2,4× vyšší jas.

Abecední seznam testovaných modelů Acer Aopen PV11a

Asus ZenBeam Latte L1

ViewSonic M1 mini

ViewSonic M2C

Xgimi Elfin

Xgimi MoGo Pro

Stačí vědět, že pokud výrobci udávají světelný výkon v LED lumenech, dělají tak z prostého marketingového důvodu, neboť toto číslo bude vždy výrazně vyšší a líbivější, než pokud by měli udat ANSI lumeny. V reálu, a i naše testy to potvrzují, můžete udávaný jas v LED lumenech vydělit dvěma a máte výkon v ANSI lm.

Před nahlédnutím do tabulky ještě upozorníme, že udávaný výkon v lumenech a námi naměřené hodnoty v luxech nelze přímo srovnávat. Jeden lux odpovídá světelným tokem jednomu lumenu, který rovnoměrně dopadá na plochu přesně 1 m2. Aby námi naměřené luxy souhlasily s udávanými ANSI lumeny, museli bychom projektory přiblížit k plátnu tak, aby měl výsledný obraz plochu právě 1 m2. Naším cílem je ale praxe, proto jsme měřili obraz s (běžnou) úhlopříčkou 2 metry, což v poměru 16 : 9 znamená plochu obrazu zhruba 1,7 m2. Vynásobením naměřených luxů touto velikostí se dostaneme na dohled k hodnotám udávaných výrobci projektorů.

Malé přenosné projektory zvládnou světlé Simsponovy, na tmavých Stranger Things si ale vylámou zuby

Redakčním měřením jsme chtěli především dosáhnout praktického srovnání mezi jednotlivými projektory a jak je patrné, s rostoucí cenou jde ruku v ruce právě světelný výkon. Postačí tedy nejlevnější projektory s nejnižším výkonem? Popravdě řečeno jen velmi omezeně, za podmínky absolutní tmy, a spíše jen pro jasné seriály typu Simpsonovi. Tmavé filmy budou vinou slévání tmavých odstínů spíše protrpěny než vychutnány. Ač to zní divně, abyste viděli tmavé odstíny, potřebujete dostatečný světelný výkon.

Teprve projektory s výkonem okolo 300 ANSI lm mohou za úplné tmy nabídnout rozumný obraz, který dovolí vyniknout i vizuálně zajímavým filmům. S cenou jsme již nad hranicí desíti tisíc, na druhou stranu tento světelný výkon stále dovoluje použití baterie s rozumnou výdrží okolo dvou hodin. V našem testu je zastupují projektory Asus Latte a Xgimi MoGo Pro.



Asus Latte si zaslouží pochvalu za skvělé zpracování, překvapivě dobrý zvuk a velmi nízkou hlučnost. Tlačítka na horní straně vám na cestách dovolí zapomenout dálkové ovládání

O pár tisíc výš pak začínají přenosné projektory s výkonem nad hranicí 500 ANSI lm, která obvykle vystaví stopku baterii. Zde se již musí počítat s externím napájením, což je případ projektorů ViewSonic M2C a Xgimi Elfin. Pokud požadujete baterii, nemůžete chtít světelný výkon, a naopak. A ano, za čtyřnásobnou cenu mezi nejlevnějším a nejdražším projektorem v testu opravdu dostanete mnohonásobně víc světelného výkonu, a tedy praktičnosti.

Do hry vstupuje ještě aspekt hlučnosti: s vyšším světelným výkonem roste i nutnost chlazení. Přestože si větší a výkonnější projektory mohou dovolit chlazení většími ventilátory, i tyto se musejí točit dost vysokou rychlostí.

Jak se s nimi míří



Všimněte si malé čočky vedle optiky projektoru Viewsonic M2C: zde je kamera, pomocí níž dochází k automatické korekci lichoběžníkového zkreslení a hlavně doostření obrazu. Výrobce nezapomněl na mohutnou nohu, která nesnižuje stabilitu a můžete ji nastavit v širokém rozmezí



Xgimi zapomíná na výškovou polohovatelnost, Elfin má jen malinké šroubovací nožky, které zvednou projektor jen o pár milimetrů.



Viewsonic M1 mini má zajímavě řešenou nohu, která po zavření ochrání optiku



Projektor Acer je příjemným překvapením: za cenu pod pět tisíc nabízí použitelný světelný výkon, baterii i základní Android

Od hloupého po génia

Dříve projektory bývaly jen hloupé zobrazovače vyžadující externí zdroj obrazu. Nicméně právě v nejlevnější kategorii, a teď nově i v té dražší, vznikají projektory s vlastní inteligencí (tedy s operačním systémem). Nejčastěji jde o Android, avšak velmi, velmi záleží na tom, zda se jedná jen o základní systém bez služeb Googlu, nebo plnohodnotný Android TV. Z pohledu výrobce jde o zásadní rozdíl: za první jmenovaný nemusí platit licenční poplatky a instalaci aplikací obvykle vyřeší nějakým alternativním repozitářem (nejčastěji Aptoide), který často obsahuje neaktuální verze známých aplikací, mnohdy neoptimalizovaných pro televizory/projektory.

Ač nás výrobci často lákají na podporu streamovacích služeb, nemáte jistotu, že budou korektně fungovat, a je to případ vlastně všech projektorů v testu s tímto systémem (Acer, Asus, View­Sonic M2C). Můžete zabřednout do různých internetových repozitářů, shánět APK soubory a zkoušet jejich instalaci v projektoru, nejde však o nic uživatelsky přívětivého. Obvykle zde spustíte VLC, Kodi nebo Plex, takže přehrávání osobního archivu může být vyřešeno, na spolehlivé fungování streamovacích služeb ale nespoléhejte. Stejně nepředpokládejte bezdrátové streamování služeb do projektoru – z důvodu ochrany toto obvykle nefunguje a velmi často tak u těchto projektorů zůstanete odkázáni na externí zdroj videa, kdy přes HDMI funguje vše bez problémů.

Základní Android vás odsoudí k neoficiálním databázím programů, které často nejsou aktuální. Z chytrého projektoru se rychle stane pouhý zobrazovač přes HDMI

O to větší nadšení se dostaví, když zapnete projektor s plnohodnotným systémem Android TV (v našem testu oba modely Xgimi), který má všechny služby Googlu, především Google Play s oficiální databází nejnovějších verzí aplikací. Navíc když lze snadno importovat účet, používat YouTube včetně Chromecastu a hlasem vyhledávat v češtině.

Plnohodnotný Android TV bude vyžadovat lepší hardware, nicméně cena obou projektorů Xgimi dokazuje, že se to na výsledné ceně tolik neprojeví. Pokud chcete projektor používat samostatně – a třeba pokud jej chtějí používat ostatní méně technicky zdatní členové domácnosti –, je Android TV nutností. Čím novější, tím lepší.

Další zajímavé funkce

Výhodou chytrých projektorů je jejich konektivita, připojí se k Wi-Fi, dokáží v závislosti na aplikacích streamovat pořady, nebo přenášet obraz bezdrátově z telefonu či notebooku. Obsahují i Bluetooth, které často umí fungovat obousměrně: jednak pro příjem, kdy lze z projektoru vytvořit „přenosný reproduktor“, ale především pro spojení ven, kdy zvuk z projektoru přenesete buď do kvalitnějšího (přenosného) reproduktoru, nebo do bezdrátových sluchátek.

Ale pozor, i když Bluetooth najdete ve specifikaci, neznamená to, že může fungovat všemi těmito způsoby. Asus Latte zvládne fungovat jako bezdrátový reproduktor (vypne světelný zdroj), ale nedokáže připojit sluchátka. Acer pro změnu sluchátka připojit umí, neodpojí ale vnitřní reproduktor a při pokusu o ztlumení ztlumí i sluchátka. Navíc je zvuk přes Bluetooth opožděný. ViewSonic M2C funguje dobře, ale i zde je zvuk mírně opožděný. Dobře vlastně s bezdrátovými sluchátky fungují jen projektory Xgimi, což je dáno výkonnějším procesorem a vyladěným systémem.

Všechny projektory také nabízejí USB port pro připojení flashdisku, ViewSonic M2C přidává microSD kartu – na tato paměťová média můžete nahrát své oblíbené filmy a seriály, a pouštět je bez notebooku.

Více peněz, více muziky i světla

U projektorů je poměr mezi cenou a světelným výkonem skutečně přímo úměrný. Za více peněz dostanete nejen jasnější obraz, ale i vyšší rozlišení a výrazně lepší výbavu. Pokud si pohlídáte plnohodnotný operační systém, vyvarujete se experimentování a budete si užívat velký obraz kdekoli na cestách.