Do Prahy přiletí autor kultovního Tetrisu. Alexej Pažitnov vystoupí na pódiu Game Developers Session

O Game Developers Session Prague už jsme psali a teď přidám pár atraktivních novinek. Do Prahy přiletí Alexej Pažitnov, tvůrce legendárního Tetrisu. Viděli jste skvělý stejnojmenný film? Tak to je ten chlápek! Jen tentokrát živý, skutečný a vůbec poprvé vystoupí ve střední Evropě. „Alexej vytvořil Tetris v 80. letech při práci pro Sovětskou Akademii věd. Je to jedna z nejúspěšnějších her všech dob a právě Pažitnov bude na nadcházejícím Game Developers Session Prague jedním z hlavních řečníků,” říká Pavel Barák, programový ředitel GDS.



Herní (a teď už by se dalo říct, že i filmová) hvězda Alexej Pažitnov.

Z dalších oznámených řečníků stojí za zmínku Rhianna Pratchett, anglická herní spisovatelka a novinářka, která ve své kariéře pracovala na titulech jako Heavenly Sword, Overlord či Mirror's Edge, ale klíčovým milníkem v její tvorbě bylo působení ve studiu Crystal Dynamics, kde stála za příběhem rebootu slavné herní série Tomb Raider z roku 2013 a jeho pokračování Rise of the Tomb Raider.

Do Prahy dorazí také světoznámý tvůrce Dean Hall, kterého čeští hráči mohou znát jako autora hry DayZ, která v prosinci oslaví desetileté výročí existence. Těšit se návštěvníci mohou na amerického tvůrce a producenta Briana Farga, zakladatele legendárního studia Interplay Entertainment, které stojí za několika desítkami vydaných herních titulů. Nejznámějšími jsou třeba herní série The Bard's Tale, Wasteland a Fallout.



Vlevo Brian Fargo, vpravo Dan Vávra.

Z českých tvůrců dorazí Martin Klíma, zakladatel a výkonný producent studia Warhorse s titulem Kingdom Come: Deliverance. Dalším je Dan Vávra, designér, scenárista, režisér, spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios. A v neposlední řadě vystoupí také Jakub Dvorský z Amanita Design, kolega Michala Berlingera, kterého jsme před pár dny vyzpovídali v Podcastu Živě:

Na českou notu zahraje i výstava Nekonečné vesmíry – České hry a jejich globální úspěch. Představí Česko jako respektovaného hráče na mezinárodním poli digitálních her.