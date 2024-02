Do Poznámkového bloku pro Windows 11 míří Copilot. Zatím pomůže jen s analýzou textu

Umělá inteligence si proklestila cestu do klasického a původně spartánského nástroje. Poznámkový blok v posledních letech není zrovna přehlíženým programem, naopak se mu Microsoft věnuje. Před pár měsíci jej vybavil pamětí, takže si program pamatuje otevřené soubory a jejich obsah, i když změny neuložíte. Nebo ukazuje počet znaků.

Integrace AI nicméně představuje patrně nejambicióznější změnu a výzvu, která má potenciál zastínit dosavadní novinky včetně vizuální proměny. Zmínky o AI pomocníkovi jsme zaznamenali před pár týdny. Teď je vše oficiální. (Nepleťte si integraci s funkcí Poznámkový blok, která se nedávno naopak objevila uvnitř Copilotu.)

Oproti dosavadním náznakům se pomocník nenazývá Cowriter, nýbrž Copilot. Důvod pochopíte záhy – počáteční forma integrace je tuze skromná. Copilot vám pouze zanalyzuje vybraný výraz, větu nebo třeba celý odstavec. Zkrátka vyberete text v otevřeném dokumentu a pomocí kontextové nabídky vyvoláte Copilot, přičemž na pomoc přijde Copilot integrovaný na hlavní panel Windows.



První fáze integrace AI do Poznámkového bloku je skromná

Dřívější rozbor souborů ukazoval klasickém funkce pro podporu psaní, které známe z běžného Copilotu jako krácení a prodloužení textu. Tohle zatím Poznámkový blok nenabízí. Prvotní integraci AI v něm najdete od verze 11.2401.25.0, jenže jen v zemích, kde funguje Copilot ve Windows. Což se Česka ani většiny Evropy netýká.

Nová verze jako první míří do insiderských kanálů Canary a Dev. Totéž se týká nástroje Výstřižky 11.2401.32.0. I jemu se Redmondští v posledním roce věnují. Tentokrát ho obohacují o možnost vkládat do obrázků geometrické objekty. Je to funkce, kterou v kapse schovává každý aspoň trochu seriózní nástroj na snímání obrazovky.



Vkládání základních geometrických tvarů je pro podobné nástroje samozřejmost

Výstřižky tak v tomto konečně nebudou zaostávat. Vkládat můžete obdélníky, elipsy, čáry a šipky, což se hodí zejména pro různé návody. Podotýkám, že Výstřižky sice primárně slouží ke snímání, ale otevřete v nich i již existující obrázky. S objekty můžete hýbat a měnit jejich velikost a tvar do doby, než zrušíte jejich označení, pak se stanou součástí obrázku. Smažete je leda gumou.

Jak to bývá, distribuce je řízená, takže geometrické tvary nemusíte mít hned dostupné, aniž když nainstalujete uvedenou verzi Výstřižků. Já je ve své instalaci také nevidím.

Zdroje: Windows Insider Blog