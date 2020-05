Do posilovny nemusíte. S Fitify vyrýsujete tělo i doma v obýváku [zkušenosti]

Koronavirová krize prověřila, jak jsou na tom s digitalizací školství, státní správa i zaměstnavatelé. Já jsem ji pocítil ještě z další stránky, vyzkoušel jsem virtuálního fitness trenéra. V posilovně jsem sice nebyl přes deset let, ale jejich zavření bylo jedním z impulsů vyzkoušet něco nového. Druhým impulsem byly vanilkové rohlíčky…

Jak takový virtuální trenér funguje? Jde o aplikaci v mobilu, v níž si nastavíte své požadavky na cvičení a ona vám pak nabídne vhodné cviky a tréninkové plány. U nich vám popíše, co přesně máte dělat, a pro ilustraci cviky ukáže i na videu. A abyste toho po pár dnech nenechali, bude vám cvičení připomínat a vás motivovat.

Existuje jich celá řada. Vyzkoušet můžete Adidas Training (sjednocený Adidas miCoach a Runtastic Training), Nike Training Club, Fitbit Coach a další. Já jsem se uvázal české aplikaci Fitify, která se držela v žebříčku nejstahovanějšího softwaru hodně vysoko. Před dvěma měsíci, kdy krize startovala, měla již přes 10 milionů stažení. Za Fitify stojí studenti ČVUT Martin Mazanec a Matouš Skála. Ti si již založili vlastní firmu a obklopili se dalšími vývojáři, designéry a především trenéry a fyzioterapeuty, kteří pomáhají s obsahovou stránkou.

Základem podobných aplikací je tzv. bodyweight, neboli cvičení s vlastní vahou. V bytě nejspíš nebudete mít stroje jako v posilovně. Musí stačit podložka/žíněnka a mobil. (Ten jen mluví a ukazuje, jinak jej nemusíte mít u sebe, protože nic neměří.) Pokud máte nějaké další pomůcky, tím lépe. Do cvičení si je můžete přidat a tréninky oživit novým prvkem, například činkou, kettlebellem, hrazdou, posilovací gumou apod.

Fitify nabízí řadu cviků či plánů zdarma, ale velmi rychle narazíte na ty označené jako Pro. Ty jsou schované za předplatným, které stojí 190 Kč na měsíc či 1550 Kč na rok (129 Kč na měsíc). Oproti permanentce do posilovny je to pakatel, byť obě řešení nejdou zcela srovnat.

Mobil jako trenér

Aplikace se vás po prvním spuštění zeptá na pohlaví, cíl (zhubnout, zlepšit kondici, nabrat svaly), vaši aktuální formu, věk, výšku, váhu a to, jestli máte problémy s koleny. Následně si můžete vybrat některý z 20 předdefinovaných tréninkových plánů zaměřených právě na hubnutí, kondici nebo svaly. Liší se intenzitou a délkou. Úvodní plány trvají 5 týdnů, ty pokročilé pak 12. Týden má přitom v podání Fitity jen čtyři dny. Pokročilí uživatelé si mohou detailně sestavit vlastní plány.

A kdo by rád trénoval jen konkrétní části těla, tomu slouží samostatná cvičení na druhé kartě aplikace. Možností je opravdu spousta, přes 900 různých cviků rozdělených podle toho, jestli chcete zpevnit zadek, nabrat bicepsy, rozehřát se před běháním či se protáhnout po něm. Hodit se může i ranní jóga. U všech si můžete zvolit délku (standardně bude nastavena doporučená hodnota) a dostupné pomůcky.

Takhle vypadá jedno cvičení s balanční podložkou bosu

Pokud naskočíte na připravený plán, čeká vás několikaminutová rozcvička, hlavní trénink a následné zotavení. Poslední dva bloky mají obvykle od 15 do 30 minut. Tréninky sestávají z různých cviků, každý v délce od dvaceti sekund do minuty. Někdy mezi nimi jsou přestávky, někdy se cviky opakují, variací je fakt hodně. Nikdy nebudou dva dny po sobě úplně stejné. Zotavení probíhá bez přestávky a u něj již jde cítit, že děláte skoro totéž, jen v jiném pořadí.

Trénink po dokončení musíte ohodnotit dle skladby cviků a náročnosti. Nezdálo se mi však, že by Fitify mé volby nějak reflektovalo. V závěrečném bodě si ještě zvolíte, kdy budete chtít cvičit příště. Obvykle to bude zítra ve stejnou dobu, dny však můžete přeskakovat a časy různě měnit. Fitify na čase opravdu trvá. Nastavím čas na 16:00, jenže začnu cvičit již v 15:45 a po 15 minutách mě telefon upozorní v notifikaci, že „bez práce nejsou pekáče!“.

Pekáče!

Sám mám za sebou dva pětitýdenní plány a několik jednotlivých tréninků. Od začátku dubna, kdy jsem cvičení začal brát vážně, jsem zhubnul tři kila, aniž bych jakkoliv měnil jídelníček. Co je však důležitější, cítím se mnohem lépe. Přestala mě bolet záda, jsem pružnější, více vydržím, ale hlavně – těším se na další cvičení. Dokonce jsem si kvůli tomu přikoupil další pomůcky, abych toho mohl zkusit více.

Dostat se do formy nebo zhubnout, to je běh na dlouhou trať. Pokud jako já nemáte moc velkou trpělivost či vůli, prvotní nadšení by mohlo rychle opadnout, protože výsledky nejsou hned vidět. Fitify samotné tak upozorní, že byste měli cvičit. A motivovat se snaží i udělováním trofejí. Za každé cvičení sbíráte virtuální metry při stoupání na nejvyšší vrcholy světa. Je jich celkem 15, osobně jsem zatím v polovině u japonské hory Fuji. Ono horolezectví na mě ale moc nefunguje, tu pravidelnost ve mně probudily až grafy. Nesnesl bych vidět nějaký den v týdnu prázdný, ale vím, že to jednou přijde.

Skladba tréninku | Instruktážní video | Textový popis cvičení

Ještě, než jsem s Fitify začal, jsem si nedokázal představit, kolik různých bodyweight cvičení existuje. Tolik různých variant kliků, dřepů nebo sklapovaček a i po dvou měsících mě tu a tam dokáže překvapit nějaká nová. Na ta překvápka se vždy těším.

Při trénincích také objevíte cviky, které máte rádi i které nenávidíte. Vyhnout se jim ale nemůžete. Někdy by přitom dávalo smysl již nastavený plán upravit. Jednou jsem se vrátil z 60km ostré projížďky na kole a Fitify mi zrovna náhodou naplánovalo samé dřepy, žabáky a skoky přes švihadlo. Nebo jsem si narazil palec a nedokázal dělat kliky. Inu, podváděl jsem. Cvičil jsem něco jiného, než pán nebo paní na displeji ukazovali.

Trenérem jen napůl

Nemožnost upravit rozjeté plány je má hlavní výtka. Během testování ale dorazila aktualizace, která určité úpravy dovoluje. Cvičení lze zkrátit, avšak zintenzivnit, a hlavně lze aktivovat tichá cvičení nazvaná vtipně „spokojený soused“. S takovými nebudete skákat.

Přivítal bych také hlasové ovládání. Nic komplikovaného, jen bych chtěl cvičení pozastavit (či naopak automatickou pauzu přeskočit) či přeskočit, pokud na něj nemám. Dokončení některých cviků (udělej 14 kliků) je navíc třeba ručně potvrdit. Ale to je možná i účel, protože takhle se musí ohnout a sáhnout na displej, čímž spálím víc kalorií než pokřikováním.

Aplikace je počeštěná, v naší mateřštině si můžete přečíst i detailní informace o cvicích. To bych rozhodně doporučoval. Dozvíte se, jak správně dýchat, co posilujete a jak cvičení odlehčit, pokud jej nezvládáte. Cviky samotné už ale mají anglické názvy a anglicky mluví také trenér, resp. trenérka. Ne, že by to nějak vadilo. Názvy 900 cviků si stejně nezapamatujete a hlas vás pak upozorní jen na start a konec cvičení, pauzy a získané trofeje. Žádnou umělou inteligenci, se kterou byste si povídali a která by vás motivovala i při cvičení a sledovala váš zdravotní stav, nehledejte.

Virtuální trenér tak funguje jen napůl. Druhou půlkou jste vy a váš rozum. Na vás také je, abyste si výkony a pocity případně někam zaznamenávali a porovnávali, jak jste se v průběhu zlepšovali. Fitify to bohužel nesleduje. V grafech uvidíte jen to, kolik minut jste cvičili a kolik přitom spálili kategorií.

Pro stydlíny, kteří se bojí fitka

Samotné aplikaci ale jinak nemám co vytknout. Je rychlá, přehledná, cviky a videa se stahují, takže funguje i offline. Na Androidu se cvičení synchronizuje s Google Fitem, na iOS pak s Apple Health. Tvůrci dokonce chystají rovněž aplikace pro chytré hodinky (Wear OS a watchOS), i když osobně bych ocenil spíš aplikaci pro chytré televizory. Letos mimochodem dorazí funkce pro sestavování nutričně vyvážených jídelníčků, takže hubnutí a posilování dostanou další rozměr.

Komu bych Fitify doporučil? Zejména lidem, kteří ani neví, jak se cvičením začít, a co všechno se svým tělem mohou dělat. A také těm, kteří si vždycky po Vánocích dají předsevzetí chodit do fitka, ale mezi namakanými borci se stydí a klesá jim sebevědomí. Do formy se můžete dostat i poskakováním mezi gaučem a televizorem. Paušálu se nebojte. Po pár měsících již možná získáte tolik zkušeností, že si tréninky budete dávkovat sami i bez placené aplikace. S ní to ale vždy bude jednodušší.