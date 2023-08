Do konce roku bude Messenger podporovat end-to-end šifrování zpráv. Inspiroval se u WhatsAppu

Meta v úterý 22. srpna na svém blogu uvedla, že do konce letošního roku hodlá ve výchozím nastavení povolit end-to-end šifrování v rámci své komunikační aplikace Messenger. V současné době již probíhá testování, do kterého budou v zahrnuty „další miliony uživatelů“. O důležitém posunu v oblasti bezpečnosti informuje magazín TechCrunch.

Provozovatel největší sociální sítě a oblíbených komunikačních aplikací připravuje funkci end-to-end šifrování v Messengeru již několik let. Většina z nich však byla volitelná nebo experimentální. V roce 2016 začal zavádět ochranu v rámci takzvaných tajných konverzací. O pět let později Meta zavedla tuto možnost pro hlasové a videohovory a v lednu 2022 učinila další krok, když poskytla možnost šifrování pro skupinové chaty a hovory.

Šifrovaná komunikace

S testováním end-to-end šifrování pro individuální chaty začala Meta už v srpnu loňského roku. Reagovala tak na rostoucí tlaky na zabezpečení konverzací, které požadovaly, aby provozovatel ani jiné subjekty neměly přístup ke zprávám v chatech mezi uživateli.

Důležitost ochrany soukromých konverzací ukázal případ z Nebrasky, kde se dívka a její matka přiznaly k obvinění z nelegálních potratů poté, co Meta předala jejich zprávy policii. Loni policie stíhala sedmnáctiletou dívku na základě informací z jejích zpráv zaslaných přes Messenger, které Meta poskytla krátce poté, co Nejvyšší soud zrušil rozsudek z roku 1973, který legalizoval potraty.

V dopise adresovaném počátkem srpna skupině Fight for the Future, bojující za digitální práva, zástupce společnosti Meta pro ochranu soukromí Rob Sherman uvedl, že po zavedení šifrování v rámci Messengeru bude end-to-end šifrování spuštěno i pro zprávy na Instagramu. Zmínil také, že kvůli technickým problémům „byla testovací fáze nakonec delší, než jsme předpokládali“.

Inspirace WhatsAppem

Během příprav šifrování pro Messenger se údajně vyskytly značné problémy. Meta se například musela zbavit staré serverové architektury a vytvořit nový způsob, jak mohou uživatelé spravovat historii svých chatů prostřednictvím zabezpečení PINem. V rámci příprav muselo být upraveno více než 100 funkcí, jako je zobrazování náhledů odkazů v konverzacích.

Meta při té příležitosti využila skutečnosti, že do jejího portfolia spadá od roku 2014 další komunikační aplikace WhatsApp, která poskytuje end-to-end šifrování již řadu let a v posledních letech přišla se způsobem, jak podporovat více zařízení pod jedním účtem, aniž by došlo k porušení šifrování. Vývojáři Messengeru proto využili při implementaci end-to-end šifrování zkušenosti z WhatsAppu.

„Chci znovu zdůraznit, že se Meta zavázala poskytovat lidem možnost soukromé komunikace s jejich přáteli a blízkými, u níž mají jistotu, že nikdo jiný do jejich rozhovorů nevidí,“ napsal Rob Sherman.