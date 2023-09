Do kanceláře si jej nekupujte, ale na hry je skvělý. Test QD-OLED monitoru Alienware AW3423DWF

Prohnutá obrazovka, extrémně rychlé pixelové odezvy, nekonečný kontrast či HDR jsou vlastnosti, které ocení zejména náruživí hráči nebo tvůrci a konzumenti obsahu.

Plusy Bleskurychlý a kontrastní QD-OLED

Přijatelná cena na OLED

DCI-P3 gamut Minusy Lesklý povrch

Spotřeba a vyzářené teplo 8,2 Hodnocení

Herní širokoúhlé monitory jsou nyní velmi oblíbené, ovšem před koupí na vás čeká jedno velmi náročné rozhodnutí – spokojit se s IPS či VA panelem, anebo si připlatit za OLED? Tato recenze vám pomůže najít odpověď, protože na stranách 52–65 jsme otestovali jedenáct IPS a VA monitorů a zde přinášíme recenzi QD-OLED monitoru jinak shodných parametrů, který prošel stejnou sadou testů. Výsledky tedy můžete přímo porovnávat.

Na místě je otázka, proč se OLED monitor nenachází přímo ve velkém srovnávacím testu a primárním důvodem je cena. V srovnávacím testu jsme chtěli pokrýt mainstreamové monitory, mezi kterými si nejspíše budete vybírat a Alienware se jednoduše nevešel pod cenový strop. OLEDy jsou stále dražší než jiné zobrazovací technologie a nyní se podíváme i na to, o kolik jsou lepší.

Perfektní na hraní

Alienware AW3423DWF by srovnávací test vyhrál díky svým výborným výkonům v herní kategorii (po jeho zařazení do výsledkové tabulky velkého testu by se ostatním monitorům snížilo skóre). Důvodem jsou extrémně krátké pixelové odezvy dosahující řádově desetin milisekund, takže jsou klidně čtyřikrát až pětkrát rychlejší než u IPS či VA panelu.