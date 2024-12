Do jaké nejpodivnější věci jste letos stahovali aktualizaci?

Ve speciální silverstrovské anketě se ptáme na to, jaké je nejpodivnější, nejabsurdnější nebo nejpřekvapivější zařízení, do kterého jste letos stahovali nový firmware? Zkrátka nějaká netypická elektronika, která si z internetu stáhla opravy nebo balík nových funkcí.

Marek Lutonský

Světýlka na vánoční stromek

Pračka ani sušička mě už nepřekvapí. Ale potom jsem rozbalil řetěz s LED na vánoční stromek. První věc, ke které mě jeho aplikace (!) vyzvala, byla aktualizace firmwaru. A to už člověka napadnou myšlenky, kam svět spěje.

Tady to ale mělo smysl. Světýlka Twinkly jsou takový malý počítač. V aplikaci stromek vyfotíte, nejlépe z několika úhlů, a systém díky tomu přesně zjistí, kde se nachází každá z několika set LED. Může ji potom přesně adresovat, nastavit jí barvu a jas. V aplikaci si pak vyberete některý z mnoha efektů, nebo si připravíte vlastní. Lze také spojit více řetězů do jednoho světelného, centrálně ovládaného systému.



Twinkly zná rozmístění jednotlivých LED na stromku

Lukáš Václavík

Teploměr Xiaomi

U mě jsou nejpodivnější taky ta světýlka, jako má Marek. Já už jedny koupil loni a letos přidal druhá. Ale abych do ankety přispěl něčím pestrým, tak jsem aktualizoval firmware chytrého teploměru/vlhkoměru od Xiaomi. Na tom by bylo nic divného, kdybych ovšem nenahrával alternativní firmware třetí strany.

V tom originálním od výrobce totiž zařízení posílá data přes Bluetooth, jenže u něj je složitější pokrýt signálem celý dům. Avšak Xiaomi použilo čip, který podporuje i síť Zigbee, která je standardně vypnutá, ale právě díky komunitnímu softwaru se může použít místo Bluetooth. A Zigbee se už díky meshovému principu šíří snadno a mám jím pokrytou celou domácnost. Zajímavé přitom je, že i pro ten alternativní firmware pravidelně vycházejí nové aktualizace a přes Home Assistant se tam dají jednoduše instalovat.

Mám už i „projekt“ pro rok 2025. Chtěl bych si postavit vlastní mechanickou klávesnici. Nebo možná skončím jen u konvenčního Keychronu, ale jde mi o to, že bych chtěl model s podporou firmwaru QMK/VIA, který si můžu přeprogramovat sám, takže můžu mít vlastní klávesové zkratky a makra bez ohledu na operační systém a utility v něm. Prostě geekovina.

Filip Kůžel

Skleník!

Ale absurdně to zní jen takhle na první pohled. Momentálně testuji chytrý skleník Shrooly na pěstování hub, což je systém, který sleduje několik parametrů a podle nich nastavuje osvětlení, teplotu a vlhkost, má vlastní displej s tlačítky, Bluetooth, Wi-Fi a komunikuje s aplikací v mobilu, takže je to vlastně docela komplexní počítač a nový firmware tu dává smysl.

Jinak ano, občas je to trochu divoké. Už jsem tahal firmware do žárovky a do bezdrátového tlačítka :-)

Tomáš Holčík

Automobil

Letos jsem dvakrát aktualizoval firmware v automobilu. To není nějak exotické zařízení, ale zážitek to byl vpravdě exotický. Ford na začátku asi měl dobrou myšlenku. Auto má Wi-Fi a umí si samo stáhnout aktualizaci. Jenže kovová karoserie s kovovými drátky v čelním skle odstíní celkem úspěšně jakoukoli rychlou Wi-Fi. Aktualizace map má přitom přes 20 GB (součástí je i databáze Gracenote s metadaty pro veškerou hudbu) a s vypadávající Wi-Fi je to marný boj. Můžete ale data aktualizovat také přes USB. I s USB ale aktualizace trvá zhruba hodinu a během instalace nesmíte vypnout auto.

Takže jsem vyrazil na chalupu s blikajícím USB, že se to nějak stihne. Po desítkách minut auto poprosilo kvůli restartu o vypnutí s otevřením dveří. V 90 km/h nic moc zážitek. Hodilo to navíc nějakou chybu, ale mapy a firmware se aktualizovaly. Auto má po aktualizaci nahrát na USB malý XML soubor, který vy zase máte nahrát na web Fordu, aby Ford věděl, co máte za firmware. Tento XML soubor tam ale nebyl a Ford tak stále tvrdil, že mé auto není aktuální.

Nakonec to vyřešilo krátké připojení k Wi-Fi, kdy se auto s cloudem domluvilo a synchronizovalo stavové informace. Podruhé jsem už raději nikam nejel a strávil příjemnou hodinu s nastartovaným autem v garáži. Naštěstí je to hybrid, takže benzínový motor při stání nemusí běžet.

Vladislav Kluska

Ovladač k televizi

Možná to zní hloupě, ale mě reálně nikdy nenapadlo, že bych měl aktualizovat ovladač k televizi. No, letos jsem ale přesně tohle udělal, když jsem uvnitř nastavení k mému Chromecastu s Google TV našel, že i přibalený ovladač by chtěl nový software :)

Martin Miksa

Vysavač

Doby, kdy člověk nadšeně čekal na aktualizaci operačního systému chytrého telefonu jsou dávno pryč a už je to vcelku nuda. Ovšem pocit, kdy si můžete stáhnout nový firmware do svého vysavače, to je jiná paráda! Já tyto Vánoce nainstaloval update pro svůj robotický vysavač Roborock S8 se kterým se naučil vysávat konkrétní místo v místnosti. Už žádné vysávání celého bytu. Upadne vám při silvestrovské oslavě na zem křupka nebo brambůrek? Žádné sbírání a ohýbání. Jak správný geek vezmete mobilní aplikaci, označíte místo na mapě bytu a vítězně sledujete, jak ho váš chytrý parťák s pomocí Lidaru a dalších senzorů, za které by se nemusela stydět ani Tesla, přijede uklidit. Příští rok bych si měl ještě pořídit chytrý odpadkový koš, ať je dál co aktualizovat.

Petr Urban

Klíčová je definice absurdity. Vnímání může být značně individuální a za mě se letos nic absurdního nepřihodilo. Aktualizoval jsem UEFI základní desky, pravidelně se mi přes Windows Update aktualizuje UEFI pracovního notebooku. Jednou za čas se aktualizuje dokovací stanice od téhož výrobce. Kontroluji aktualizace firmwaru myši a jejího USB přijímače, ale Logitech letos nic nevyprodukoval.

Zato jsem v roce 2024 aktualizoval firmware sluchátek. To je přesně ta věc, kterou bych možná sám před pár lety považoval za zvláštní, ale je to elektronika a její funkce se dají zlepšovat, takže na tom – racionálně vzato – nic absurdního nevidím.

Pamatuji si, jak jsem v minulém životě aktualizoval firmware DVD vypalovačky. Ano, to jsem opravdu udělal a náramně jsem si to užil. Ne, že by se bez toho nedalo žít, ale jsem update freak a připadá mi úplně legitimní, že výrobce zařízení po vypuštění na trh dále ladí. Budu aktualizovat firmware čehokoli, co se mi dostane pod ruku. I kdyby to měl být USB přijímač k myši. Nebo by tohle bylo až příliš absurdní?

A co vy, do jaké nejpodivnější věci jste letos stahovali aktualizaci?